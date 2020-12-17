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Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
Принц Гарри и его жена Меган Маркл запустят эксклюзивные подкасты на Spotify, сообщает The Verge. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T05:48
2020-12-17T05:48
2020-12-17T05:48
культура
стиль жизни
новости культуры
меган маркл
принц гарри
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Принц Гарри и его жена Меган Маркл запустят эксклюзивные подкасты на Spotify, сообщает The Verge.У каждого будет свой проект. Супруги также анонсировали создание продюсерской компании – Archewell Audio (от имени сына – Арчи). Помимо собственных подкастов, они будут продюсировать другие шоу, начиная со следующего года.В этом году знаменитая пара появится на Spotify в новогодних гостевых выпусках.Принц Гарри и Меган Маркл "идут по стопам" другой известной пары – Барака и Мишель Обамы, которые также подписали контракт со Spotify и открыли свою продюсерскую компанию. Уже известно, что подкаст принца Гарри будет посвящен вопросам, которые волнуют ветеранов вооруженных сил, а Меган будет исследовать проблемы равенство полов.
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стиль жизни, новости культуры, меган маркл, принц гарри
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости.
Принц Гарри и его жена Меган Маркл запустят эксклюзивные подкасты на Spotify, сообщает
The Verge.
У каждого будет свой проект. Супруги также анонсировали создание продюсерской компании – Archewell Audio (от имени сына – Арчи). Помимо собственных подкастов, они будут продюсировать другие шоу, начиная со следующего года.
В этом году знаменитая пара появится на Spotify в новогодних гостевых выпусках.
Принц Гарри и Меган Маркл "идут по стопам" другой известной пары – Барака и Мишель Обамы, которые также подписали контракт со Spotify и открыли свою продюсерскую компанию.
Уже известно, что подкаст принца Гарри будет посвящен вопросам, которые волнуют ветеранов вооруженных сил, а Меган будет исследовать проблемы равенство полов.