https://ria.ru/20201217/gazoprovod-1589693769.html

Путин заявил, что "Северный поток — 2" выгоден Европе и Германии

Путин заявил, что "Северный поток — 2" выгоден Европе и Германии

"Северный поток — 2" выгоден экономике Европы в целом и Германии в частности, отвечает их интересам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:18

2020-12-17T14:18

2020-12-17T15:46

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

северный поток — 2

владимир путин

германия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588539982_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_1d60a1622e61edaaeada74239b40ead4.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Северный поток — 2" выгоден экономике Европы в целом и Германии в частности, отвечает их интересам, заявил президент России Владимир Путин."Северный поток — 2", вне всяких сомнений, это абсолютно очевидная вещь, так же как дважды два - четыре: выигрышная, выгодная для экономики Европы в целом и Германии в частности. То, что другой вариант - покупка более дорогого первичного энергоносителя - американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ, что это означает? Снижение конкурентноспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Вот и все, это абсолютно очевидная вещь. Здесь вообще не нужно быть газовиком каким-то или экономистом", - сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, владимир путин, германия, экономика