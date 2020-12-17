https://ria.ru/20201217/gaz-1589748288.html

Смоленские власти рассказали о газификации деревень после вопроса Путину

Смоленские власти рассказали о газификации деревень после вопроса Путину

Деревни Коммуна и Мясоедово в Вяземском районе Смоленской области будут газифицированы в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:04

2020-12-17T17:04

2020-12-17T17:39

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

смоленская область

вяземский район

общество

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СМОЛЕНСК, 17 дек – РИА Новости. Деревни Коммуна и Мясоедово в Вяземском районе Смоленской области будут газифицированы в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.Ранее вопрос о газификации этих деревень был задан президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Жительница Смоленской области Галина Глимова отметила, что трубы высокого давления подвели в 2015 году, а газа у населения в настоящий момент еще нет.Ранее на пресс-конференции Путин выразил надежду, что к 2025 году уровень газификации в России достигнет примерно 90% с нынешних 71%, если позволят технические возможности.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

смоленская область

вяземский район

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, смоленская область, вяземский район, общество