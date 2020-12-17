Путин сообщил о росте объема ФНБ

"По поводу ФНБ, он у нас вырос, и в рублевой части значительно, на 70%, по-моему, но это связано еще с курсовой разницей. Это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, к каким-то новым потрясениям, но подушка безопасности у нас должна быть", - сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, почему власти во время пандемии не так много потратили средств из ФНБ.