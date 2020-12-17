Путин сообщил о росте объема ФНБ
15:51 17.12.2020 (обновлено: 16:13 17.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос, но отсутствие масштабных трат из него во время пандемии не означает подготовку к новым потрясениям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По поводу ФНБ, он у нас вырос, и в рублевой части значительно, на 70%, по-моему, но это связано еще с курсовой разницей. Это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, к каким-то новым потрясениям, но подушка безопасности у нас должна быть", - сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, почему власти во время пандемии не так много потратили средств из ФНБ.
Президент напомнил, что в соответствии с законодательством расходование средств фонда на инфраструктурные проекты возможно при превышении ликвидной части фонда выше 7% ВВП. "Мы сейчас выходим на уровень 7,1% ВВП в ФНБ. Ликвидная часть - 8,2 триллиона рублей", - сказал он.
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