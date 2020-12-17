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В Сети появились новые кадры из "Звездных войн" с Кэрри Фишер
В Сети появились новые кадры из "Звездных войн" с Кэрри Фишер
В Сети появилось видео длиной около семи минут с закулисными съемками ленты "Империя наносит ответный удар" в участием Харрисона Форда и Кэрри Фишер. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T03:13
2020-12-17T03:13
2020-12-17T03:13
культура
кэрри фишер
кино и сериалы
новости культуры
джордж лукас
норвегия
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В Сети появилось видео длиной около семи минут с закулисными съемками ленты "Империя наносит ответный удар" в участием Харрисона Форда и Кэрри Фишер.Кадры были показаны на передаче Good Morning Ameriсa по случаю 40-летия картины 1980 года. В ролике фигурирует Кэрри Фишер, скончавшаяся 27 декабря 2016 года."Кэрри была очень смешной и всех развлекала. В роли принцессы Леи она отлично командовала парнями и не выглядела при этом глупо", — прокомментировал видео режиссер Джордж Лукас."Это очень важная часть ее характера, она любила всех строить. При этом она была ниже всех ростом, но у нее прекрасно получалось быть главной", — добавил он.В числе сцен, вошедших в ролик, — знаменитый поцелуй Хана Соло (Харрисон Форд) и принцессы Леи (Кэрри Фишер).Съемки ленты в 1979 году проходили в Норвегии во время сильного снегопада.
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РИА Новости
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кэрри фишер, кино и сериалы, новости культуры, джордж лукас, норвегия, харрисон форд
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости
. В Сети появилось
видео длиной около семи минут с закулисными съемками ленты "Империя наносит ответный удар" в участием Харрисона Форда и Кэрри Фишер.
Кадры были показаны на передаче Good Morning Ameriсa по случаю 40-летия картины 1980 года. В ролике фигурирует Кэрри Фишер, скончавшаяся 27 декабря 2016 года.
"Кэрри была очень смешной и всех развлекала. В роли принцессы Леи она отлично командовала парнями и не выглядела при этом глупо", — прокомментировал видео режиссер Джордж Лукас.
"Это очень важная часть ее характера, она любила всех строить. При этом она была ниже всех ростом, но у нее прекрасно получалось быть главной", — добавил он.
В числе сцен, вошедших в ролик, — знаменитый поцелуй Хана Соло (Харрисон Форд) и принцессы Леи (Кэрри Фишер).
Съемки ленты в 1979 году проходили в Норвегии во время сильного снегопада.