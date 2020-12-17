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В ДНР заявили об уничтожении огневой точки и беспилотника силовиков
В ДНР заявили об уничтожении огневой точки и беспилотника силовиков
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневой точки и БПЛА украинских силовиков на юге ДНР. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:22
2020-12-17T13:22
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневой точки и БПЛА украинских силовиков на юге ДНР.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в среду обстреляли юг республики, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе."Огонь противника представлял прямую угрозу для жителей населенного пункта Ленинское, вследствие чего защитники республики были вынуждены адекватным ответным огнем из незапрещенных видов вооружения подавить огневую активность противника", - сказал журналистам представитель Народной милиции.Он добавил, что при попытке пересечь воздушное пространство на юге ДНР был сбит БПЛА силовиков, который корректировал минометный огонь."Также нами зафиксирован второй минометный расчет противника, развернутый во дворе частного домовладения на окраине Водяного (юг Донецкой области - ред.), что говорит о безразличии к мирному населению и демонстрирует трусость украинских оккупантов, прячущихся за спинами мирных жителей на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель ведомства.Он призвал жителей подконтрольной властям Украины территории быть предельно внимательными и осторожными и сообщать о размещении в жилой зоне вооружения силовиков Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, прокуратуре и военно-гражданскую администрации для возбуждения уголовных дел.
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донбасс, донецкая народная республика, донецкая область, украина, в мире

В ДНР заявили об уничтожении огневой точки и беспилотника силовиков

13:22 17.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневой точки и БПЛА украинских силовиков на юге ДНР.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в среду обстреляли юг республики, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
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"Огонь противника представлял прямую угрозу для жителей населенного пункта Ленинское, вследствие чего защитники республики были вынуждены адекватным ответным огнем из незапрещенных видов вооружения подавить огневую активность противника", - сказал журналистам представитель Народной милиции.
Он добавил, что при попытке пересечь воздушное пространство на юге ДНР был сбит БПЛА силовиков, который корректировал минометный огонь.
"Также нами зафиксирован второй минометный расчет противника, развернутый во дворе частного домовладения на окраине Водяного (юг Донецкой области - ред.), что говорит о безразличии к мирному населению и демонстрирует трусость украинских оккупантов, прячущихся за спинами мирных жителей на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель ведомства.
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Он призвал жителей подконтрольной властям Украины территории быть предельно внимательными и осторожными и сообщать о размещении в жилой зоне вооружения силовиков Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, прокуратуре и военно-гражданскую администрации для возбуждения уголовных дел.
 
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