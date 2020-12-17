https://ria.ru/20201217/dolgi-1589603238.html

Юрист объяснила, почему россиянам нужно погасить долги до Нового года

Юрист объяснила, почему россиянам нужно погасить долги до Нового года

Юрист посоветовала россиянам рассчитаться со всеми долгами в уходящем году, так как после боя курантов время введенных из-за пандемии коронавируса послаблений... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T03:11

2020-12-17T03:11

2020-12-17T03:11

новый год—2021

россия

долги

жкх

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госуслуги

общество

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Юрист посоветовала россиянам рассчитаться со всеми долгами в уходящем году, так как после боя курантов время введенных из-за пандемии коронавируса послаблений закончится и приставы смогут снова взыскивать задолженности, в том числе прямо из зарплаты.Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева сообщила РИА Новости, что с 1 января 2021 года россиян ждёт ряд изменений в законодательство, произойдёт отмена некоторых льгот, существенных для больших групп населения. Она рекомендует в декабре этого года оформить начисления и льготы, переоформить получение социальных выплат, должникам и заёмщикам подготовиться к нововведениям.Долги и кредитыОна пояснила, что в конце декабря истекает время действия послаблений для заёмщиков. "Ранее реструктурировать кредиты, избежать штрафов и пени за просрочку платежа можно было тем, кто понёс существенное сокращение доходов или заболел коронавирусом, соответствующие рекомендации дал Центробанк. Однако нельзя было при этом не платить по счетам ЖКХ и кредитам. С 1 января уже не действует приостановление взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты статей расходов комплекса ЖКХ. Кредиторы вправе предъявить в полном объёме свои требования к заёмщику. Так что рекомендую уже сейчас задуматься о решении данных проблем, чтобы не наживать новых", - добавила Зайцева.По ее словам, если денег на погашение долго не хватает - можно обратиться за социальной поддержкой: оформить субсидию на оплату счетов ЖКХ, что позволит сэкономить несколько тысяч рублей в месяц. Можно также получить пособие по безработице, если места работы нет, или реструктурировать кредит. "Важно, что все основные меры поддержки граждан России, действующие в 2020 году, сохранятся в следующем", - пояснила юрист.Социальные выплатыОна добавила, что до 31 декабря можно обратиться за пособием на детей в возрасте от трёх до семи лет. "В этом случае его выплатят с того дня, когда ребёнку исполнилось три года. В том случае если на 1 января 2020 года ребёнку уже есть три года, его родители смогут получить деньги за весь 2020 год", - сказала юрист.Она напомнила, что 31 декабря прекращают действовать и другие льготы, введенные из-за пандемии коронавируса. "Так, прекращается период, до которого в России действовал временный порядок регистрации безработных граждан, а также выплаты пособия по безработице. Ранее граждане могли обратиться в службы занятости дистанционно... Завершается время, когда по больничному листу за полный календарный месяц выплаты могли быть ниже МРОТ", - пояснила Зайцева."Второй момент - истекает также срок действия временного порядка признания в России семей нуждающимися, а граждан - малоимущими. Ранее он применялся при утверждении субсидий на оплату счетов ЖКХ и начислении ежемесячных пособий на несовершеннолетних в возрасте от трёх до семи лет. В настоящее время при назначении пособий доходы членов семей, которые на день подачи заявления были признаны безработными, не учитываются. В дальнейшем их доходы также будут брать в расчёт при назначении социальной помощи: заработная плата и все денежные поступления (соцвыплаты, доходы от аренды жилья, получения наследства и другое). То есть часть тех семей, которые могут получить выплату сейчас, в следующем году уже потеряют на неё право", - предупредила юрист.Льготы и госуслугиЗайцева напомнила, что в РФ вступил в силу закон, в соответствии с которым с 1 декабря 2020 года данные о полагающихся гражданину пособиях, льготах и выплатах можно получать в личном кабинете пользователя портала "Госуслуги"."Это просто и удобно, не выходя из дома и решает проблему недостатка информации, когда граждане не знали о своих правах и в результате не получали деньги", - сказала юрист.

https://ria.ru/20201208/prazdniki-1588228990.html

https://ria.ru/20201201/nalogi-1587072860.html

https://ria.ru/20201130/dolg-1586896776.html

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россия, долги, жкх, новый год, москва, госуслуги, общество, экономика