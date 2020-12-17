https://ria.ru/20201217/deti-1589652795.html

В Костромской области воспитательница детского сада избивала детей

В Костромской области воспитательница детского сада избивала детей

Воспитательница детского сада под Костромой систематически избивала детей, в результате чего малыши не хотели посещать дошкольное учреждение, сообщает в четверг РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:22

2020-12-17T12:22

2020-12-17T12:22

галич

кострома

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Воспитательница детского сада под Костромой систематически избивала детей, в результате чего малыши не хотели посещать дошкольное учреждение, сообщает в четверг управление МВД по региону.В начале декабря в городе Галич в полицию обратилась заведующая местного детского сада, которой поступили жалобы от родителей.По данным полиции, на попечении 45-летней женщины находились дети в возрасте от четырех до шести лет, с которыми она работала "на протяжении долгого времени".Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Подозреваемая, как отмечает УМВД, "слова своих воспитанников и родителей отрицает".

https://ria.ru/20201217/novorozhdennye-1589608930.html

https://ria.ru/20201217/deputat-1589606338.html

галич

кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галич, кострома, происшествия