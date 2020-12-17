В Костромской области воспитательница детского сада избивала детей
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Воспитательница детского сада под Костромой систематически избивала детей, в результате чего малыши не хотели посещать дошкольное учреждение, сообщает в четверг управление МВД по региону.
В начале декабря в городе Галич в полицию обратилась заведующая местного детского сада, которой поступили жалобы от родителей.
"Причиной недовольства законных представителей явилось устойчивое нежелание их (детей) посещать группу. В ходе проведения процессуальной проверки сотрудниками ПДН установлено, что все дело заключалось в противоправных действиях одной из сотрудниц", - говорится в сообщении.
По данным полиции, на попечении 45-летней женщины находились дети в возрасте от четырех до шести лет, с которыми она работала "на протяжении долгого времени".
"Несмотря на то что у руководства подчиненная числилась на хорошем счету, дошколята признались полицейским, что воспитатель систематически их бьет. Причины применения силы, по словам детей, были разные: плохой сон, отказ от принятия пищи или же ненадлежащее, по ее мнению, поведение", - сообщает полиция.
Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Подозреваемая, как отмечает УМВД, "слова своих воспитанников и родителей отрицает".