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В Костромской области воспитательница детского сада избивала детей
В Костромской области воспитательница детского сада избивала детей
Воспитательница детского сада под Костромой систематически избивала детей, в результате чего малыши не хотели посещать дошкольное учреждение, сообщает в четверг РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:22
2020-12-17T12:22
галич
кострома
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Воспитательница детского сада под Костромой систематически избивала детей, в результате чего малыши не хотели посещать дошкольное учреждение, сообщает в четверг управление МВД по региону.В начале декабря в городе Галич в полицию обратилась заведующая местного детского сада, которой поступили жалобы от родителей.По данным полиции, на попечении 45-летней женщины находились дети в возрасте от четырех до шести лет, с которыми она работала "на протяжении долгого времени".Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Подозреваемая, как отмечает УМВД, "слова своих воспитанников и родителей отрицает".
https://ria.ru/20201217/novorozhdennye-1589608930.html
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галич, кострома, происшествия

В Костромской области воспитательница детского сада избивала детей

12:22 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Воспитательница детского сада под Костромой систематически избивала детей, в результате чего малыши не хотели посещать дошкольное учреждение, сообщает в четверг управление МВД по региону.
В начале декабря в городе Галич в полицию обратилась заведующая местного детского сада, которой поступили жалобы от родителей.
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"Причиной недовольства законных представителей явилось устойчивое нежелание их (детей) посещать группу. В ходе проведения процессуальной проверки сотрудниками ПДН установлено, что все дело заключалось в противоправных действиях одной из сотрудниц", - говорится в сообщении.
По данным полиции, на попечении 45-летней женщины находились дети в возрасте от четырех до шести лет, с которыми она работала "на протяжении долгого времени".
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"Несмотря на то что у руководства подчиненная числилась на хорошем счету, дошколята признались полицейским, что воспитатель систематически их бьет. Причины применения силы, по словам детей, были разные: плохой сон, отказ от принятия пищи или же ненадлежащее, по ее мнению, поведение", - сообщает полиция.
Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Подозреваемая, как отмечает УМВД, "слова своих воспитанников и родителей отрицает".
 
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