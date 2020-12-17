Акции "Русала" упали из-за сообщения о "влиянии" Дерипаски на компанию
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска на сессии "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Акции "Русала" на торгах в четверг падали более чем на 9%, "Эн+ Груп" - более чем на 5% после сообщения агентства Блумберг о "санкционном предупреждении", направленном европейскими чиновниками властям США в отношении Олега Дерипаски, который якобы продолжает влиять на "Русал" несмотря на сокращение бизнесменом доли ниже контрольной.
Как следует из данных Московской биржи, к 18.22 мск акции "Русала" снижались на 6,04%, а ранее в ходе торгов обваливались на 9,15% - до 36,2 рубля, минимума с 27 ноября. До сообщения котировки алюминиевого гиганта поднимались на 0,4% к уровню предыдущего закрытия.
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Акции "Эн+ Груп" максимально падали на сообщении на 5,4% относительно уровня предыдущего закрытия, к текущему моменту снижаются на 4,03%.
Как написало ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой Дерипаска якобы продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца "Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-под санкций. Под контролем, исходя из статьи, подразумевается значительное влияние на деятельность компаний и использование их ресурсов в своих интересах. При этом юристы, представляющие и "Эн+", и Дерипаску, эти обвинения Блумбергу опровергли.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. А в январе 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.