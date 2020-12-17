Путин поручил главе Алтайского края решить вопрос с Онежской больницей
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Алтайского края Виктора Томенко на ситуацию с закрытием Онежской центральной районной больницы и попросил урегулировать этот вопрос.
В рамках большой пресс-конференции Путин зачитал поступившее от Натальи Дубовиковой из Алтайского края обращение о закрытии Онежской центральной районной больницы, в котором отмечается, что "у людей паника в этой связи".
"Я, Наталья Михайловна, посмотрю обязательно. Вот я и обращаю внимание губернатора Алтайского края и полпреда: такое случается и, к сожалению, нередко, когда лечебные заведения, либо учебные заведения, школы закрываются в небольшом населенном пункте, полагая, что оно не рентабельно и так далее. Но если людям некуда обратиться больше, то имея в виду огромность нашей территории, надо это учитывать. И мы постараемся это отрегулировать обязательно", - ответил Путин на обращение.