Путин поручил главе Алтайского края решить вопрос с Онежской больницей

"Я, Наталья Михайловна, посмотрю обязательно. Вот я и обращаю внимание губернатора Алтайского края и полпреда: такое случается и, к сожалению, нередко, когда лечебные заведения, либо учебные заведения, школы закрываются в небольшом населенном пункте, полагая, что оно не рентабельно и так далее. Но если людям некуда обратиться больше, то имея в виду огромность нашей территории, надо это учитывать. И мы постараемся это отрегулировать обязательно", - ответил Путин на обращение.