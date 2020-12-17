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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/bolnitsa-1589698678.html
Путин поручил главе Алтайского края решить вопрос с Онежской больницей
Путин поручил главе Алтайского края решить вопрос с Онежской больницей
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Алтайского края Виктора Томенко на ситуацию с закрытием Онежской центральной районной больницы и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:34
2020-12-17T14:34
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
виктор томенко
здоровье - общество
владимир путин
алтайский край
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Алтайского края Виктора Томенко на ситуацию с закрытием Онежской центральной районной больницы и попросил урегулировать этот вопрос.В рамках большой пресс-конференции Путин зачитал поступившее от Натальи Дубовиковой из Алтайского края обращение о закрытии Онежской центральной районной больницы, в котором отмечается, что "у людей паника в этой связи". Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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виктор томенко, здоровье - общество, владимир путин, алтайский край, общество

Путин поручил главе Алтайского края решить вопрос с Онежской больницей

14:34 17.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Алтайского края Виктора Томенко на ситуацию с закрытием Онежской центральной районной больницы и попросил урегулировать этот вопрос.
В рамках большой пресс-конференции Путин зачитал поступившее от Натальи Дубовиковой из Алтайского края обращение о закрытии Онежской центральной районной больницы, в котором отмечается, что "у людей паника в этой связи".
"Я, Наталья Михайловна, посмотрю обязательно. Вот я и обращаю внимание губернатора Алтайского края и полпреда: такое случается и, к сожалению, нередко, когда лечебные заведения, либо учебные заведения, школы закрываются в небольшом населенном пункте, полагая, что оно не рентабельно и так далее. Но если людям некуда обратиться больше, то имея в виду огромность нашей территории, надо это учитывать. И мы постараемся это отрегулировать обязательно", - ответил Путин на обращение.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Виктор ТоменкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинАлтайский крайОбщество
 
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