https://ria.ru/20201217/bivni-1589777612.html

Биологи изучили ДНК бивней слонов с затонувшего корабля XVI века

Биологи изучили ДНК бивней слонов с затонувшего корабля XVI века

Ученые с помощью палеогеномного и изотопного анализов установили происхождение, а также восстановили генетическую и экологическую историю слонов, которым... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:00

2020-12-17T19:00

2020-12-17T19:00

риа наука

археология

слоны

биология

африка

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые с помощью палеогеномного и изотопного анализов установили происхождение, а также восстановили генетическую и экологическую историю слонов, которым принадлежали бивни, обнаруженные на затонувшем португальском корабле XVI века. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.В 1533 году португальское торговое судно "Бом Жезус", перевозившее 40 тонн груза — золотые и серебряные монеты, медь и более 100 слоновьих бивней, — затонуло по пути в Индию у побережья Африки недалеко от современной Намибии. Это старейшее из известных кораблекрушений на юге Африки. Обломки корабля обнаружили в 2008 году. Ученые из Намибии, ЮАР, Великобритании и США исследовали слоновую кость, извлеченную из затонувшего корабля. Бивни были уложена на нижнем уровне под грузом медных и свинцовых слитков. Благодаря этому, они хорошо сохранились."Когда корабль затонул, слитки вдавили бивни в морское дно, предотвратив физическую эрозию морскими течениями, которая могла привести к разрушению и рассеянию артефактов кораблекрушений, — приводятся в пресс-релизе Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне слова первого автора статьи Алиды де Фламинг (Alida de Flamingh). — Кроме того, в этом районе прибрежной Намибии — чрезвычайно холодное морское течение, которое, вероятно, также помогло сохранить ДНК в бивнях".Ученые извлекли ДНК из 44 клыков и провели геномный анализ, который позволил определить вид слонов, их географическое происхождение и типы ландшафтов, в которых они жили. Все бивни принадлежали лесным слонам, проживавшим в Западной Африке. "Это согласуется с созданием португальских торговых центров вдоль западноафриканского побережья в этот исторический период", — говорит де Фламинг.Дальнейшее исследование митохондриальной ДНК, которая передается только по материнской линии, позволило установить более точное географическое происхождение. "Слоны живут в матриархальных семейных группах, и они, как правило, остаются в одном и том же географическом районе на протяжении всей своей жизни", — объясняет ученый.Авторам удалось выявить 17 семейных линий, или митохондриальных гаплотипов, к которым относились убитые слоны. Только четыре из них сохранились в Африке до сих пор "Другие линии исчезли, потому что Западная Африка потеряла более 95 процентов своих слонов в последующие века из-за охоты и разрушения среды обитания", — продолжает руководитель исследования профессор Альфред Рока (Alfred Roca) из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.Чтобы узнать больше об окружающей среде, в которой обитали слоны, авторы проанализировали стабильные изотопы углерода и азота в 97 бивнях. Соотношения этих изотопов различаются в зависимости от видов растений, которыми питались слоны, и влажности климата.Анализ показал, что слоны жили в переходной зоне между лесами и саванной и мигрировали между зонами в течение года, скорее всего, в поисках воды."Раньше думали, что африканские лесные слоны переселились в саванну в начале 20 века, после того как почти все слоны саванны были уничтожены в Западной Африке, — отмечает Рока. — Наше исследование показало, что это не так, потому что африканский лесной слон жил в саванне уже в начале 16 века, задолго до того, как слоны саванны были истреблены торговцами слоновой костью".По мнению авторов, полученные данные имеют важное значение для понимания эволюции среды обитания африканских слонов, а также истории всего региона, так как слоновая кость была главной движущей силой торговли, соединяющей между собой Европу, Африку и Азию.

https://ria.ru/20201202/skulptury-1587362062.html

https://ria.ru/20201209/indusy-1588425639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, слоны, биология, африка