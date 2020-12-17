Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201217/bivni-1589777612.html
Биологи изучили ДНК бивней слонов с затонувшего корабля XVI века
Биологи изучили ДНК бивней слонов с затонувшего корабля XVI века
Ученые с помощью палеогеномного и изотопного анализов установили происхождение, а также восстановили генетическую и экологическую историю слонов, которым... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T19:00
2020-12-17T19:00
риа наука
археология
слоны
биология
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589741214_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_dc8bfb5150c5216b9f562d11703cb1ff.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые с помощью палеогеномного и изотопного анализов установили происхождение, а также восстановили генетическую и экологическую историю слонов, которым принадлежали бивни, обнаруженные на затонувшем португальском корабле XVI века. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.В 1533 году португальское торговое судно "Бом Жезус", перевозившее 40 тонн груза — золотые и серебряные монеты, медь и более 100 слоновьих бивней, — затонуло по пути в Индию у побережья Африки недалеко от современной Намибии. Это старейшее из известных кораблекрушений на юге Африки. Обломки корабля обнаружили в 2008 году. Ученые из Намибии, ЮАР, Великобритании и США исследовали слоновую кость, извлеченную из затонувшего корабля. Бивни были уложена на нижнем уровне под грузом медных и свинцовых слитков. Благодаря этому, они хорошо сохранились."Когда корабль затонул, слитки вдавили бивни в морское дно, предотвратив физическую эрозию морскими течениями, которая могла привести к разрушению и рассеянию артефактов кораблекрушений, — приводятся в пресс-релизе Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне слова первого автора статьи Алиды де Фламинг (Alida de Flamingh). — Кроме того, в этом районе прибрежной Намибии — чрезвычайно холодное морское течение, которое, вероятно, также помогло сохранить ДНК в бивнях".Ученые извлекли ДНК из 44 клыков и провели геномный анализ, который позволил определить вид слонов, их географическое происхождение и типы ландшафтов, в которых они жили. Все бивни принадлежали лесным слонам, проживавшим в Западной Африке. "Это согласуется с созданием португальских торговых центров вдоль западноафриканского побережья в этот исторический период", — говорит де Фламинг.Дальнейшее исследование митохондриальной ДНК, которая передается только по материнской линии, позволило установить более точное географическое происхождение. "Слоны живут в матриархальных семейных группах, и они, как правило, остаются в одном и том же географическом районе на протяжении всей своей жизни", — объясняет ученый.Авторам удалось выявить 17 семейных линий, или митохондриальных гаплотипов, к которым относились убитые слоны. Только четыре из них сохранились в Африке до сих пор "Другие линии исчезли, потому что Западная Африка потеряла более 95 процентов своих слонов в последующие века из-за охоты и разрушения среды обитания", — продолжает руководитель исследования профессор Альфред Рока (Alfred Roca) из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.Чтобы узнать больше об окружающей среде, в которой обитали слоны, авторы проанализировали стабильные изотопы углерода и азота в 97 бивнях. Соотношения этих изотопов различаются в зависимости от видов растений, которыми питались слоны, и влажности климата.Анализ показал, что слоны жили в переходной зоне между лесами и саванной и мигрировали между зонами в течение года, скорее всего, в поисках воды."Раньше думали, что африканские лесные слоны переселились в саванну в начале 20 века, после того как почти все слоны саванны были уничтожены в Западной Африке, — отмечает Рока. — Наше исследование показало, что это не так, потому что африканский лесной слон жил в саванне уже в начале 16 века, задолго до того, как слоны саванны были истреблены торговцами слоновой костью".По мнению авторов, полученные данные имеют важное значение для понимания эволюции среды обитания африканских слонов, а также истории всего региона, так как слоновая кость была главной движущей силой торговли, соединяющей между собой Европу, Африку и Азию.
https://ria.ru/20201202/skulptury-1587362062.html
https://ria.ru/20201209/indusy-1588425639.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589741214_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_1c2ae3248e9259d9df92f574f1a4322a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, слоны, биология, африка

Биологи изучили ДНК бивней слонов с затонувшего корабля XVI века

19:00 17.12.2020
 
© Фото : National Museum of NamibiaБивни слонов с затонувшего португальского судна "Бом Жесус"
Бивни слонов с затонувшего португальского судна Бом Жесус - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : National Museum of Namibia
Бивни слонов с затонувшего португальского судна "Бом Жесус"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые с помощью палеогеномного и изотопного анализов установили происхождение, а также восстановили генетическую и экологическую историю слонов, которым принадлежали бивни, обнаруженные на затонувшем португальском корабле XVI века. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
В 1533 году португальское торговое судно "Бом Жезус", перевозившее 40 тонн груза — золотые и серебряные монеты, медь и более 100 слоновьих бивней, — затонуло по пути в Индию у побережья Африки недалеко от современной Намибии. Это старейшее из известных кораблекрушений на юге Африки.
Обломки корабля обнаружили в 2008 году. Ученые из Намибии, ЮАР, Великобритании и США исследовали слоновую кость, извлеченную из затонувшего корабля. Бивни были уложена на нижнем уровне под грузом медных и свинцовых слитков. Благодаря этому, они хорошо сохранились.
"Когда корабль затонул, слитки вдавили бивни в морское дно, предотвратив физическую эрозию морскими течениями, которая могла привести к разрушению и рассеянию артефактов кораблекрушений, — приводятся в пресс-релизе Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне слова первого автора статьи Алиды де Фламинг (Alida de Flamingh). — Кроме того, в этом районе прибрежной Намибии — чрезвычайно холодное морское течение, которое, вероятно, также помогло сохранить ДНК в бивнях".
Ученые извлекли ДНК из 44 клыков и провели геномный анализ, который позволил определить вид слонов, их географическое происхождение и типы ландшафтов, в которых они жили. Все бивни принадлежали лесным слонам, проживавшим в Западной Африке.
"Это согласуется с созданием португальских торговых центров вдоль западноафриканского побережья в этот исторический период", — говорит де Фламинг.
Дальнейшее исследование митохондриальной ДНК, которая передается только по материнской линии, позволило установить более точное географическое происхождение.
Венеры палеолита: А - Чехия, 26000 лет; В - Италия, 24000 лет; С - Россия, 19000 лет - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 15:50РИА Наука
Разгадана тайна древнейших скульптур на Земле
"Слоны живут в матриархальных семейных группах, и они, как правило, остаются в одном и том же географическом районе на протяжении всей своей жизни", — объясняет ученый.
Авторам удалось выявить 17 семейных линий, или митохондриальных гаплотипов, к которым относились убитые слоны. Только четыре из них сохранились в Африке до сих пор
"Другие линии исчезли, потому что Западная Африка потеряла более 95 процентов своих слонов в последующие века из-за охоты и разрушения среды обитания", — продолжает руководитель исследования профессор Альфред Рока (Alfred Roca) из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.
Чтобы узнать больше об окружающей среде, в которой обитали слоны, авторы проанализировали стабильные изотопы углерода и азота в 97 бивнях. Соотношения этих изотопов различаются в зависимости от видов растений, которыми питались слоны, и влажности климата.
Анализ показал, что слоны жили в переходной зоне между лесами и саванной и мигрировали между зонами в течение года, скорее всего, в поисках воды.
"Раньше думали, что африканские лесные слоны переселились в саванну в начале 20 века, после того как почти все слоны саванны были уничтожены в Западной Африке, — отмечает Рока. — Наше исследование показало, что это не так, потому что африканский лесной слон жил в саванне уже в начале 16 века, задолго до того, как слоны саванны были истреблены торговцами слоновой костью".
По мнению авторов, полученные данные имеют важное значение для понимания эволюции среды обитания африканских слонов, а также истории всего региона, так как слоновая кость была главной движущей силой торговли, соединяющей между собой Европу, Африку и Азию.
Первый автор статьи Акшета Сурьянараян отбирает образцы керамики для анализа остатков пищи - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 14:44РИА Наука
Археологи установили, что древние индусы придерживались мясной диеты
 
РИА НаукаАрхеологияслоныбиологияАфрика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния