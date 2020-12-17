https://ria.ru/20201217/bednost-1589665214.html

Путин заявил, что 13,5% россиян живут за чертой бедности

Путин заявил, что 13,5% россиян живут за чертой бедности

Доля россиян, живущих за чертой бедности, выросла с 12,3% в 2017 году до 13,5% в текущем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:55

2020-12-17T12:55

2020-12-17T15:50

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Доля россиян, живущих за чертой бедности, выросла с 12,3% в 2017 году до 13,5% в текущем, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в 2017 году вышли на планку где-то 12,3% живущих за чертой бедности, сейчас, к сожалению, из-за вот этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5%, и это, конечно, много, около 20 миллионов человек", - сказал Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.Численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии текущего года составила 19,4 миллиона человек, или 13,2% населения, сообщал Росстат в сентябре. Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/ekonomika-1589485922.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество