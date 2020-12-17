https://ria.ru/20201217/alushta-1589608707.html

В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников

В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников

Почасовой график подачи воды будет введен в Алуште и близлежащих селах в Крыму сразу после новогодних праздников, сообщила глава администрации Алушты Галина... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T07:33

2020-12-17T07:33

2020-12-17T07:33

днепр (город)

алушта

михаил мишустин

белогорск

республика крым

евпатория

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Почасовой график подачи воды будет введен в Алуште и близлежащих селах в Крыму сразу после новогодних праздников, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Ограничения подачи воды в ночное время в Алуште и близлежащих прибрежных поселках уже действуют с 23 сентября для экономии воды.Алушта в основном снабжается водой из Изобильненского водохранилища, которое из-за засухи сильно обмелело. Ялта перешла на почасовой график подачи воды с понедельника.Питьевое водоснабжение в Крыму ранее было организовано за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию. Водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на подземные источники.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20201119/krym-1585396197.html

днепр (город)

алушта

белогорск

республика крым

евпатория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепр (город), алушта, михаил мишустин, белогорск, республика крым, евпатория, общество