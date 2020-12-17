В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта на закате
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Почасовой график подачи воды будет введен в Алуште и близлежащих селах в Крыму сразу после новогодних праздников, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
Ограничения подачи воды в ночное время в Алуште и близлежащих прибрежных поселках уже действуют с 23 сентября для экономии воды.
"Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график. Все, что будет необходимо - водовозки и емкости, будут закуплены и установлены в городе и населенных пунктах Алуштинского региона. О всех изменениях в подаче воды потребителям администрация города будет сообщать заблаговременно", - написала Огнева на своей странице в соцсети Facebook.
Алушта в основном снабжается водой из Изобильненского водохранилища, которое из-за засухи сильно обмелело. Ялта перешла на почасовой график подачи воды с понедельника.
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Питьевое водоснабжение в Крыму ранее было организовано за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию. Водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на подземные источники.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.