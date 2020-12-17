https://ria.ru/20201217/alkogol-1589607102.html

Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать

Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать

Разные алкогольные напитки лучше не смешивать при употреблении, но если все же приходится это делать, то не нужно сочетать вместе виноградный и зерновой... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T06:23

2020-12-17T06:23

2020-12-17T06:23

игристое вино

евгений брюн

москва

вино

алкоголь

общество

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Разные алкогольные напитки лучше не смешивать при употреблении, но если все же приходится это делать, то не нужно сочетать вместе виноградный и зерновой алкоголь, считают опрошенные РИА Новости врачи.Она пояснила, что в игристом вине, например, помимо этилового спирта, присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда, хоть и в малом количестве, в сочетании с другим алкоголем негативный эффект усиливается и вызывает интоксикацию.В свою очередь главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн отметил, что в целом следует отдать предпочтение белому сухому вину, но нужно регулировать дозу и промежутки между употреблением спиртного.

https://ria.ru/20201217/alkogol-1589606488.html

москва

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игристое вино, евгений брюн, москва, вино, алкоголь, общество