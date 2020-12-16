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Совфед одобрил закон о праве педагогов воинских учебных центров на звание
Совфед одобрил закон о праве педагогов воинских учебных центров на звание
Совет Федерации одобрил в среду закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. Теперь появляется возможность присвоения... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:36
2020-12-16T11:36
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. Теперь появляется возможность присвоения воинского звания педагогам военных учебных центров не на воинских должностях.Закон был доработан в согласительной комиссии после того, как на предыдущем заседании Совфед отклонил его предыдущую редакцию. По мнению сенаторов, на заключительном этапе работы эта редакция претерпела значительные изменения, что привело к утрате изначально вложенной в документ идеи об установлении равных возможностей в присвоении воинских званий педагогическим работникам военных учебных центров и военных учебных заведений.Действующим законодательством предусматриваются случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. К таким военнослужащим относятся, в частности, педагогические работники военных учебных центров.
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совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о праве педагогов воинских учебных центров на звание

11:36 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. Теперь появляется возможность присвоения воинского звания педагогам военных учебных центров не на воинских должностях.
Закон был доработан в согласительной комиссии после того, как на предыдущем заседании Совфед отклонил его предыдущую редакцию. По мнению сенаторов, на заключительном этапе работы эта редакция претерпела значительные изменения, что привело к утрате изначально вложенной в документ идеи об установлении равных возможностей в присвоении воинских званий педагогическим работникам военных учебных центров и военных учебных заведений.
Действующим законодательством предусматриваются случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. К таким военнослужащим относятся, в частности, педагогические работники военных учебных центров.
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