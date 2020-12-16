https://ria.ru/20201216/zvanie-1589458631.html

Совфед одобрил закон о праве педагогов воинских учебных центров на звание

Совфед одобрил закон о праве педагогов воинских учебных центров на звание

Совет Федерации одобрил в среду закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. Теперь появляется возможность присвоения... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:36

2020-12-16T11:36

2020-12-16T11:36

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/76504/32/765043298_0:96:3077:1826_1920x0_80_0_0_ef532f1c25764a50c50b3699e551c7f0.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. Теперь появляется возможность присвоения воинского звания педагогам военных учебных центров не на воинских должностях.Закон был доработан в согласительной комиссии после того, как на предыдущем заседании Совфед отклонил его предыдущую редакцию. По мнению сенаторов, на заключительном этапе работы эта редакция претерпела значительные изменения, что привело к утрате изначально вложенной в документ идеи об установлении равных возможностей в присвоении воинских званий педагогическим работникам военных учебных центров и военных учебных заведений.Действующим законодательством предусматриваются случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. К таким военнослужащим относятся, в частности, педагогические работники военных учебных центров.

https://ria.ru/20201103/shoygu-1582807430.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, общество