https://ria.ru/20201216/znamenitosti-1589585488.html

Названы самые высокооплачиваемые знаменитости

Названы самые высокооплачиваемые знаменитости

Forbes выпустил ежегодный рейтинг мировых знаменитостей, которые больше всего заработали в этом году. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T21:47

2020-12-16T21:47

2020-12-16T22:40

дуэйн джонсон

кайли дженнер

мохаммед салах

канье уэст

рианна (робин фенти)

forbes

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Forbes выпустил ежегодный рейтинг мировых знаменитостей, которые больше всего заработали в этом году. Список возглавила американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер, она получила 590 миллионов долларов. Второе место занял рэпер Канье Уэст. По оценкам журнала, его годовой доход составил 170 миллионов долларов. Также в верхних позициях этого чарта находятся актер Дуэйн Джонсон с годовым доходом в 87,5 миллиона долларов и певица Рианна, заработавшая 46 миллионов долларов. Замыкает список египетский футболист, нападающий клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах. Как отмечается, он получил за год 35,1 миллиона долларов.

https://ria.ru/20201124/rabotodatel-1586020126.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дуэйн джонсон, кайли дженнер, мохаммед салах, канье уэст, рианна (робин фенти), forbes, общество