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Названы самые высокооплачиваемые знаменитости
Названы самые высокооплачиваемые знаменитости
Forbes выпустил ежегодный рейтинг мировых знаменитостей, которые больше всего заработали в этом году. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:47
2020-12-16T21:47
2020-12-16T22:40
дуэйн джонсон
кайли дженнер
мохаммед салах
канье уэст
рианна (робин фенти)
forbes
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Forbes выпустил ежегодный рейтинг мировых знаменитостей, которые больше всего заработали в этом году. Список возглавила американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер, она получила 590 миллионов долларов. Второе место занял рэпер Канье Уэст. По оценкам журнала, его годовой доход составил 170 миллионов долларов. Также в верхних позициях этого чарта находятся актер Дуэйн Джонсон с годовым доходом в 87,5 миллиона долларов и певица Рианна, заработавшая 46 миллионов долларов. Замыкает список египетский футболист, нападающий клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах. Как отмечается, он получил за год 35,1 миллиона долларов.
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дуэйн джонсон, кайли дженнер, мохаммед салах, канье уэст, рианна (робин фенти), forbes, общество