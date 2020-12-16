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Названы самые высокооплачиваемые знаменитости
Названы самые высокооплачиваемые знаменитости
Forbes выпустил ежегодный рейтинг мировых знаменитостей, которые больше всего заработали в этом году. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:47
2020-12-16T22:40
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кайли дженнер
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forbes
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Forbes выпустил ежегодный рейтинг мировых знаменитостей, которые больше всего заработали в этом году. Список возглавила американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер, она получила 590 миллионов долларов. Второе место занял рэпер Канье Уэст. По оценкам журнала, его годовой доход составил 170 миллионов долларов. Также в верхних позициях этого чарта находятся актер Дуэйн Джонсон с годовым доходом в 87,5 миллиона долларов и певица Рианна, заработавшая 46 миллионов долларов. Замыкает список египетский футболист, нападающий клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах. Как отмечается, он получил за год 35,1 миллиона долларов.
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дуэйн джонсон, кайли дженнер, мохаммед салах, канье уэст, рианна (робин фенти), forbes, общество

Названы самые высокооплачиваемые знаменитости

21:47 16.12.2020 (обновлено: 22:40 16.12.2020)
 
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniАмериканский актер Дуэйн Джонсон
Американский актер Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Forbes выпустил ежегодный рейтинг мировых знаменитостей, которые больше всего заработали в этом году.
Список возглавила американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер, она получила 590 миллионов долларов. Второе место занял рэпер Канье Уэст. По оценкам журнала, его годовой доход составил 170 миллионов долларов.
Также в верхних позициях этого чарта находятся актер Дуэйн Джонсон с годовым доходом в 87,5 миллиона долларов и певица Рианна, заработавшая 46 миллионов долларов.
Замыкает список египетский футболист, нападающий клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах. Как отмечается, он получил за год 35,1 миллиона долларов.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 08:59
Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
 
Дуэйн ДжонсонКайли ДженнерМохаммед СалахКанье УэстРианна (Робин Фенти)ForbesОбщество
 
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