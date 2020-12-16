https://ria.ru/20201216/zemletryasenie-1589420713.html

Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

У Южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили РИА Новости в единой геофизической службе РАН. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T05:10

2020-12-16T05:10

2020-12-16T08:53

кунашир (остров)

южно-курильск

российская академия наук

курильские острова

южно-сахалинск

землетрясение

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 дек — РИА Новости. У Южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили РИА Новости в единой геофизической службе РАН."Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 12:28 (04:48 мск) в координатах 42,8 северной широты и 144,2 восточной долготы на глубине 68 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Эпицентр находился в 157 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир.По словам Семеновой, жители Южно-Курильска ощутили толчки силой в два балла.Подземные толчки и колебания земной поверхности измеряются сначала сейсмографами в условных магнитудах по шкале американского ученого Чарльза Рихтера (от 1 до 9,5), а потом по еще одной шкале — интенсивности, которая может быть семи- или 12-балльной.

https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1589015353.html

кунашир (остров)

южно-курильск

курильские острова

южно-сахалинск

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кунашир (остров), южно-курильск, российская академия наук, курильские острова, южно-сахалинск, землетрясение, происшествия