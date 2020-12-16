https://ria.ru/20201216/zakon-1589460601.html

Совфед одобрил закон о реестре сертификатов соответствия

Совфед одобрил закон о реестре сертификатов соответствия

Совфед на заседании в среду одобрил закон о формировании и ведении реестра сертификатов и деклараций соответствия на промышленную продукцию, порядок ведения... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:45

2020-12-16T11:45

2020-12-16T11:45

евразийский экономический союз

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о формировании и ведении реестра сертификатов и деклараций соответствия на промышленную продукцию, порядок ведения реестра установит правительство.Согласно документу, вводятся понятия "недействительность декларации о соответствии" и "недействительность сертификата соответствия".Устанавливается, что подтверждать соответствие будут эксперты-аудиторы, независимые от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей. При этом органы по сертификации, выдавшие сертификат соответствия на серийно выпускаемую продукцию, должны будут проводить инспекционный контроль за объектами сертификации в порядке и с периодичностью, которые предусмотрены требованиями Евразийского экономического союза и законодательства РФ о техническом регулировании.Декларация о соответствии, согласно закону, будет подлежать признанию недействительной в случаях прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, ликвидации юридического лица, вступления в силу решения суда о принудительном отзыве продукции, наличия предписания органа государственного контроля (надзора), а также в иных случаях, связанных с причинением вреда.Сертификат соответствия будет признаваться недействительным в случае вступления в силу решения суда о принудительном отзыве продукции, а также при выдаче уполномоченным органом предписания о приостановке реализации потенциально опасной продукции.Порядок формирования и ведения реестра сертификатов и деклараций установит правительство. Сведения, вносимые в реестр, должны подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.Кроме того, вносятся поправки в закон "О защите прав потребителей", предусматривающие, что предварительно установленные программы, используемые потребителем на ЭВМ для доступа к информации на сайтах в интернете, должны обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, страной происхождения которой является РФ или другие государства - члены ЕАЭС. Требования к поисковой системе и порядок ее определения устанавливаются правительством РФ.

https://ria.ru/20201216/internet-1589441976.html

https://ria.ru/20201202/sovfed-1587337489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, совет федерации рф, экономика