https://ria.ru/20201216/zadacha-1589595860.html

В ЛНР назвали главную задачу минских переговоров в 2021 году

В ЛНР назвали главную задачу минских переговоров в 2021 году

Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что главной задачей участников контактной группы в... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T23:45

2020-12-16T23:45

2020-12-16T23:45

ситуация в днр и лнр

владислав дейнего

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что главной задачей участников контактной группы в 2021 году станет преодоление неконструктивной позиции Киева на переговорах по Донбассу.По словам Дейнего, проект "дорожной карты", предоставленный республиками Донбасса, Киев принимать отказывается, при том, что предложений или замечаний к нему за два с лишним месяца с момента его предоставления не было, "что говорит о его полном соответствии минским соглашениям".Как отметил представитель республики, "принятие рамочного решения по разминированию, согласование четырех участков второго этапа разведения сил и средств, подготовка следующих этапов обмена и всё остальное — всё сводится в итоге к обозначенной выше главной задаче — "дорожной карте", к её "официальной поддержке государством Украина".Полпред ЛНР выразил надежду, что к следующему заседанию контактной группы, запланированному на январь, Киев будет более подготовлен к "конструктивному участию в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201216/donbass-1589582537.html

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире