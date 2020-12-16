В ЛНР назвали главную задачу минских переговоров в 2021 году
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что главной задачей участников контактной группы в 2021 году станет преодоление неконструктивной позиции Киева на переговорах по Донбассу.
"Как и на заседаниях подгрупп, чуда не произошло. Делегация Украины продолжает попытки навязать свой проект плана шагов по интенсификации работы контактной группы, который почти полностью противоречит минским соглашениям … Так что главная задача – преодоление неконструктива Украины и разблокирование политического трека урегулирования – переходит на следующий год", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
По словам Дейнего, проект "дорожной карты", предоставленный республиками Донбасса, Киев принимать отказывается, при том, что предложений или замечаний к нему за два с лишним месяца с момента его предоставления не было, "что говорит о его полном соответствии минским соглашениям".
Как отметил представитель республики, "принятие рамочного решения по разминированию, согласование четырех участков второго этапа разведения сил и средств, подготовка следующих этапов обмена и всё остальное — всё сводится в итоге к обозначенной выше главной задаче — "дорожной карте", к её "официальной поддержке государством Украина".
"Точнее отсутствию таковой — нежеланию или невозможности подтвердить решениями высших органов законодательной и исполнительной власти приверженность выполнению минских соглашений", - дополнил он.
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Полпред ЛНР выразил надежду, что к следующему заседанию контактной группы, запланированному на январь, Киев будет более подготовлен к "конструктивному участию в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.