Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/zabastovka-1589574379.html
Армянская оппозиция анонсировала всеобщую забастовку
Армянская оппозиция анонсировала всеобщую забастовку
Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, намерена организовать 22 декабря всеобщую забастовку, массовые акции протеста и окружить... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:45
2020-12-16T19:45
никол пашинян
ереван
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588572992_0:183:3043:1895_1920x0_80_0_0_4b7e8cb4e50db98a09de396bb615b7cc.jpg
ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, намерена организовать 22 декабря всеобщую забастовку, массовые акции протеста и окружить здание правительства, заявил в среду представитель верховного органа оппозиционной партии Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, завершая оппозиционное шествие.В среду в Ереване прошло шествие противников Пашиняна."Во вторник (22 декабря - ред.) мы начинаем всеобщую забастовку и массовые акции протеста по всей стране, в 12.00 окружаем здание правительства", - сказал Сагателян.На этой неделе, по его словам, пройдет шествие в четверг, а на субботу запланирован митинг и траурное шествие.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201215/pashinyan-1589351450.html
https://ria.ru/20201214/pashinyan-1589084637.html
ереван
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588572992_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_c0abf8e519d44d2cbc3699f0936c3835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ереван, азербайджан, армения, в мире

Армянская оппозиция анонсировала всеобщую забастовку

19:45 16.12.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции следят за соблюдением порядка во время акции протеста в Ереване
Сотрудники полиции следят за соблюдением порядка во время акции протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, намерена организовать 22 декабря всеобщую забастовку, массовые акции протеста и окружить здание правительства, заявил в среду представитель верховного органа оппозиционной партии Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, завершая оппозиционное шествие.
В среду в Ереване прошло шествие противников Пашиняна.
Глава правительства Армении Карен Карапетян - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 15:59
Экс-премьер Армении Карапетян надеется, что Пашинян уйдет в отставку
"Во вторник (22 декабря - ред.) мы начинаем всеобщую забастовку и массовые акции протеста по всей стране, в 12.00 окружаем здание правительства", - сказал Сагателян.
На этой неделе, по его словам, пройдет шествие в четверг, а на субботу запланирован митинг и траурное шествие.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 11:48Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил, что не уйдет в отставку без волеизъявления народа
 
Никол ПашинянЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
08:25CNN: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Лента новостейМолния