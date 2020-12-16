Армянская оппозиция анонсировала всеобщую забастовку
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции следят за соблюдением порядка во время акции протеста в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, намерена организовать 22 декабря всеобщую забастовку, массовые акции протеста и окружить здание правительства, заявил в среду представитель верховного органа оппозиционной партии Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, завершая оппозиционное шествие.
В среду в Ереване прошло шествие противников Пашиняна.
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"Во вторник (22 декабря - ред.) мы начинаем всеобщую забастовку и массовые акции протеста по всей стране, в 12.00 окружаем здание правительства", - сказал Сагателян.
На этой неделе, по его словам, пройдет шествие в четверг, а на субботу запланирован митинг и траурное шествие.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.