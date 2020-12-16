Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в январе
09:09 16.12.2020 (обновлено: 12:15 16.12.2020)
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Январь будет не слишком суровым на европейской территории России, на севере Западной Сибири, а также на Таймыре и Урале. Об этом рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Однако, по ее словам, температура будет лишь на градус превышать климатическую норму.
При этом в Западной Сибири, Амурской и Иркутской областях, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях ожидаются морозы. Очаг холода, прогнозируют в Гидрометцентре, расположится над востоком Якутии и Эвенкии: ночью температура там опустится до минус 37-40, а днем будет около минус 35.
В средней полосе России ожидается характерная для января погода: до минус одного — восьми днем и до минус шести — тринадцати ночью. Паршина напомнила, что такие температуры характерны для Северо-Западного, Приволжского и Центральных округов. Однако может похолодать и до минус 25 ночью и минус 20 днем. Морозы до минус 33 синоптики ожидают на восточной части Архангельской области и в Коми.
На Нижнем Дону в январе будет до минус девяти ночью, а днем воздух прогреется до плюс одного. На юге Краснодарского края будет холодней: минус 15 и даже минус 18 ночью, днем — до минус шести. В Сочи столбик термометра может подняться до плюс 11 градусов.
Морозы ожидаются и на севере Западной Сибири — до минус 20-30 градусов. Холодно будет и на Среднем и Южном Урале — до минус 20 градусов по ночам и минус 10-15 днем. Немного теплее будет на Дальнем Востоке: по ночам на Сахалине и в Приморье ожидается до минус 15, днем — до минус 11. В континентальной части Хабаровского края и Амурской области будет холоднее — до минус 25 ночью, а днем в районе минус 17 градусов.
Москвичам синоптик пообещала нормальную январскую погоду: ночью температура будет падать до минус шести — одиннадцати, днем — колебаться от минус одного до минус шести.
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Паршина также напомнила, что в столице бывают и морозы: до минус 25 ночью и минус 13-18 днем. Однако, по ее словам, такое случается редко. Осадков в январе в столице будет меньше, чем в декабре.
А вот в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Брянской, Смоленской, Тульской и Курской областях осадков ожидается больше, чем обычно. Похожая ситуация может сложиться и в Забайкалье (хотя там низкая норма по осадкам). Мало осадков будет в Башкирии, в Предуралье и на Урале, в Ханты-Мансийском автономном округе, в южной части Западной Сибири, в континентальных районах Дальнего Востока, на Чукотке и Сахалине, а также в Хабаровском крае.
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