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Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в январе
Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в январе
Январь будет не слишком суровым на европейской территории России, на севере Западной Сибири, а также на Таймыре и Урале. Об этом рассказала "Российской газете"... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:09
2020-12-16T12:15
сахалин
россия
людмила паршина
погода
дон
чукотка
гидрометцентр
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Январь будет не слишком суровым на европейской территории России, на севере Западной Сибири, а также на Таймыре и Урале. Об этом рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Однако, по ее словам, температура будет лишь на градус превышать климатическую норму.При этом в Западной Сибири, Амурской и Иркутской областях, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях ожидаются морозы. Очаг холода, прогнозируют в Гидрометцентре, расположится над востоком Якутии и Эвенкии: ночью температура там опустится до минус 37-40, а днем будет около минус 35. В средней полосе России ожидается характерная для января погода: до минус одного — восьми днем и до минус шести — тринадцати ночью. Паршина напомнила, что такие температуры характерны для Северо-Западного, Приволжского и Центральных округов. Однако может похолодать и до минус 25 ночью и минус 20 днем. Морозы до минус 33 синоптики ожидают на восточной части Архангельской области и в Коми.На Нижнем Дону в январе будет до минус девяти ночью, а днем воздух прогреется до плюс одного. На юге Краснодарского края будет холодней: минус 15 и даже минус 18 ночью, днем — до минус шести. В Сочи столбик термометра может подняться до плюс 11 градусов. Морозы ожидаются и на севере Западной Сибири — до минус 20-30 градусов. Холодно будет и на Среднем и Южном Урале — до минус 20 градусов по ночам и минус 10-15 днем. Немного теплее будет на Дальнем Востоке: по ночам на Сахалине и в Приморье ожидается до минус 15, днем — до минус 11. В континентальной части Хабаровского края и Амурской области будет холоднее — до минус 25 ночью, а днем в районе минус 17 градусов.Москвичам синоптик пообещала нормальную январскую погоду: ночью температура будет падать до минус шести — одиннадцати, днем — колебаться от минус одного до минус шести. Паршина также напомнила, что в столице бывают и морозы: до минус 25 ночью и минус 13-18 днем. Однако, по ее словам, такое случается редко. Осадков в январе в столице будет меньше, чем в декабре.А вот в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Брянской, Смоленской, Тульской и Курской областях осадков ожидается больше, чем обычно. Похожая ситуация может сложиться и в Забайкалье (хотя там низкая норма по осадкам). Мало осадков будет в Башкирии, в Предуралье и на Урале, в Ханты-Мансийском автономном округе, в южной части Западной Сибири, в континентальных районах Дальнего Востока, на Чукотке и Сахалине, а также в Хабаровском крае.
https://ria.ru/20201216/mars-1589411528.html
https://ria.ru/20191206/1562056535.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/pogoda-1587927481.html
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сахалин, россия, людмила паршина, погода, дон, чукотка, гидрометцентр, краснодарский край, общество

Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в январе

09:09 16.12.2020 (обновлено: 12:15 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожий в Петровском парке в Москве
Прохожий в Петровском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Январь будет не слишком суровым на европейской территории России, на севере Западной Сибири, а также на Таймыре и Урале. Об этом рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Однако, по ее словам, температура будет лишь на градус превышать климатическую норму.
При этом в Западной Сибири, Амурской и Иркутской областях, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях ожидаются морозы. Очаг холода, прогнозируют в Гидрометцентре, расположится над востоком Якутии и Эвенкии: ночью температура там опустится до минус 37-40, а днем будет около минус 35.
В средней полосе России ожидается характерная для января погода: до минус одного — восьми днем и до минус шести — тринадцати ночью. Паршина напомнила, что такие температуры характерны для Северо-Западного, Приволжского и Центральных округов. Однако может похолодать и до минус 25 ночью и минус 20 днем. Морозы до минус 33 синоптики ожидают на восточной части Архангельской области и в Коми.
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На Нижнем Дону в январе будет до минус девяти ночью, а днем воздух прогреется до плюс одного. На юге Краснодарского края будет холодней: минус 15 и даже минус 18 ночью, днем — до минус шести. В Сочи столбик термометра может подняться до плюс 11 градусов.
Морозы ожидаются и на севере Западной Сибири — до минус 20-30 градусов. Холодно будет и на Среднем и Южном Урале — до минус 20 градусов по ночам и минус 10-15 днем. Немного теплее будет на Дальнем Востоке: по ночам на Сахалине и в Приморье ожидается до минус 15, днем — до минус 11. В континентальной части Хабаровского края и Амурской области будет холоднее — до минус 25 ночью, а днем в районе минус 17 градусов.
Москвичам синоптик пообещала нормальную январскую погоду: ночью температура будет падать до минус шести — одиннадцати, днем — колебаться от минус одного до минус шести.
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Паршина также напомнила, что в столице бывают и морозы: до минус 25 ночью и минус 13-18 днем. Однако, по ее словам, такое случается редко. Осадков в январе в столице будет меньше, чем в декабре.
А вот в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Брянской, Смоленской, Тульской и Курской областях осадков ожидается больше, чем обычно. Похожая ситуация может сложиться и в Забайкалье (хотя там низкая норма по осадкам). Мало осадков будет в Башкирии, в Предуралье и на Урале, в Ханты-Мансийском автономном округе, в южной части Западной Сибири, в континентальных районах Дальнего Востока, на Чукотке и Сахалине, а также в Хабаровском крае.
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СахалинРоссияЛюдмила ПаршинаПогодаДонЧукоткаГидрометцентрКраснодарский крайОбщество
 
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