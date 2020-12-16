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США назвали условие для признания президентских выборов в Сирии
США назвали условие для признания президентских выборов в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт пригрозила Дамаску тем, что США не признают выборы президента Сирии в 2021 году легитимными, если в стране не произойдет... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:02
2020-12-16T21:02
келли крафт
совет безопасности оон
башар асад
сирия
сша
в мире
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт пригрозила Дамаску тем, что США не признают выборы президента Сирии в 2021 году легитимными, если в стране не произойдет политических реформ.Ранее президент САР Башар Асад заявлял в интервью РИА Новости, что может в начале 2021 года принять решение об участии в президентских выборах в Сирии.По мнению Крафт, "режим Асада" пытается всячески затормозить работу конституционного комитета Сирии, чтобы выиграть время, "тогда как он готовится провести фиктивные президентские выборы в 2021 году"."Сирийские выборы не будут признаны законными Соединенными Штатами и международным сообществом, если они не будут проводиться в соответствии с резолюцией 2254. Международное сообщество не позволит режиму Асада навязать сирийскому народу военную победу с помощью незаконных президентских выборов и при отсутствии политических реформ", - сказала Крафт на заседании СБ ООН.Она также призвала сирийское правительство принять конструктивное участие в процессе работы конституционного комитета "и прекратить чинить препятствия". "Мы призываем режим Асада и Россию сделать так, чтобы январский раунд (заседаний конституционного комитета САР – ред.) обеспечил немедленный прогресс в направлении создания новой сирийской конституции", - подчеркнула постпред США.Крафт заявила, что США продолжат подвергать санкциям "режим Асада" и тех, кто его поддерживает "за препятствование легитимным ожиданиям сирийского народа, требующего политического решения".
https://ria.ru/20201021/siriya-1580901583.html
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келли крафт, совет безопасности оон, башар асад, сирия, сша, в мире

США назвали условие для признания президентских выборов в Сирии

21:02 16.12.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonПосол США в Канаде Келли Крафт.
Посол США в Канаде Келли Крафт. - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт пригрозила Дамаску тем, что США не признают выборы президента Сирии в 2021 году легитимными, если в стране не произойдет политических реформ.
Ранее президент САР Башар Асад заявлял в интервью РИА Новости, что может в начале 2021 года принять решение об участии в президентских выборах в Сирии.
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Помпео опроверг сообщения о намерении США сделать уступки Сирии
По мнению Крафт, "режим Асада" пытается всячески затормозить работу конституционного комитета Сирии, чтобы выиграть время, "тогда как он готовится провести фиктивные президентские выборы в 2021 году".
"Сирийские выборы не будут признаны законными Соединенными Штатами и международным сообществом, если они не будут проводиться в соответствии с резолюцией 2254. Международное сообщество не позволит режиму Асада навязать сирийскому народу военную победу с помощью незаконных президентских выборов и при отсутствии политических реформ", - сказала Крафт на заседании СБ ООН.
Она также призвала сирийское правительство принять конструктивное участие в процессе работы конституционного комитета "и прекратить чинить препятствия". "Мы призываем режим Асада и Россию сделать так, чтобы январский раунд (заседаний конституционного комитета САР – ред.) обеспечил немедленный прогресс в направлении создания новой сирийской конституции", - подчеркнула постпред США.
Крафт заявила, что США продолжат подвергать санкциям "режим Асада" и тех, кто его поддерживает "за препятствование легитимным ожиданиям сирийского народа, требующего политического решения".
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Келли КрафтСовет Безопасности ООНБашар АсадСирияСШАВ мире
 
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