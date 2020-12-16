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Ситуация в Нагорном Карабахе
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В НКР прокомментировали сообщения о пропавших армянских военных
В НКР прокомментировали сообщения о пропавших армянских военных
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявило, что судьба 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T22:33
2020-12-16T22:33
ситуация в нагорном карабахе
рустам мурадов
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявило, что судьба 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, продолжает оставаться неизвестной.Отмечается, что при поддержке российских миротворцев ведутся неотложные работы по скорейшему выяснению судьбы военнослужащих.Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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рустам мурадов, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире

В НКР прокомментировали сообщения о пропавших армянских военных

22:33 16.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Тагавард в Нагорном Карабахе
Село Тагавард в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявило, что судьба 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, продолжает оставаться неизвестной.

"В СМИ распространяется противоречивая информация о пропавших без вести армянских военнослужащих на участке Хцаберд – Хин Тахер. В частности, утверждения о 171 (пропавшем – ред.) армянском военнослужащем не соответствуют действительности. По данным минобороны, до сих пор неизвестна судьба 73 человек (находившихся - ред.) в указанном направлении", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что при поддержке российских миротворцев ведутся неотложные работы по скорейшему выяснению судьбы военнослужащих.

"Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении генерал-полковник Оник Гаспарян также выехал в Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) для изучения вопроса на месте и принятия необходимых мер", - отмечается в сообщении.

Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.
По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРустам МурадовМинобороны АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАрменияВ мире
 
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