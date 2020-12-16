В НКР прокомментировали сообщения о пропавших армянских военных
ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявило, что судьба 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, продолжает оставаться неизвестной.
"В СМИ распространяется противоречивая информация о пропавших без вести армянских военнослужащих на участке Хцаберд – Хин Тахер. В частности, утверждения о 171 (пропавшем – ред.) армянском военнослужащем не соответствуют действительности. По данным минобороны, до сих пор неизвестна судьба 73 человек (находившихся - ред.) в указанном направлении", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что при поддержке российских миротворцев ведутся неотложные работы по скорейшему выяснению судьбы военнослужащих.
"Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении генерал-полковник Оник Гаспарян также выехал в Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) для изучения вопроса на месте и принятия необходимых мер", - отмечается в сообщении.
Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.
По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.