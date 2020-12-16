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В НКР прокомментировали сообщения о пропавших армянских военных

В НКР прокомментировали сообщения о пропавших армянских военных

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявило, что судьба 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T22:33

2020-12-16T22:33

2020-12-16T22:33

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

москва

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявило, что судьба 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, продолжает оставаться неизвестной.Отмечается, что при поддержке российских миротворцев ведутся неотложные работы по скорейшему выяснению судьбы военнослужащих.Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

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армения

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рустам мурадов, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире