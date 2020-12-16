https://ria.ru/20201216/voda-1589509891.html

Ученые рассказали о лечебных свойствах обычной воды

Ученые рассказали о лечебных свойствах обычной воды

Ученые обнаружили, что обычная питьевая вода подавляет гормон, вызывающий ожирение и диабет. По мнению авторов, потребление воды может стать эффективным... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:07

2020-12-16T15:07

2020-12-16T15:11

риа наука

ожирение

гормоны

биология

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здоровье

сша

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили, что обычная питьевая вода подавляет гормон, вызывающий ожирение и диабет. По мнению авторов, потребление воды может стать эффективным средством профилактики и лечения метаболического синдрома. Результаты исследования опубликованы в журнале JCI Insight.Исследователи из медицинского кампуса Аншутц Колорадского университета США вместе с коллегами из Японии, Мексики и Турции в экспериментах на мышах обнаружили, что фруктоза стимулирует высвобождение вазопрессина — гормона, связанного с ожирением и диабетом, а также то, что подавить образование этого гормона помогает обычная вода.Авторы давали грызунам сладкую воду с фруктозой, которая стимулировала выработку вазопрессина. Гормон, в свою очередь, запускал реакции, при которых вода сохранялась в виде жира. Это приводило к обезвоживанию животных и ожирению. "Мы обнаружили, что вазопрессин делает это, работая через особый рецептор V1b, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Мигеля Ланаспа (Miguel Lanaspa), доцента медицинского факультета Колорадского университета. — Этот рецептор известен уже некоторое время, но никто толком не мог понять его функции. Мы обнаружили, что мыши, лишенные V1b, были полностью защищены от воздействия сахара".В том случае, когда мыши пили несладкую воду, ожирение удавалось не только остановить, но и уменьшить. Простая вода подавляла рецептор вазопрессина и предотвращала отложение жира."Лучший способ блокировать вазопрессин — пить воду, — объясняет Ланаспа. — Это обнадеживает, потому что означает, что есть дешевый и простой способ улучшить жизнь многих людей и вылечить метаболический синдром"."Сахар вызывает метаболический синдром отчасти за счет активации вазопрессина. Вазопрессин стимулирует выработку жира, вероятно, как механизм хранения метаболической воды", — продолжает еще один автор исследования доктор Ричард Джонсон (Richard Johnson), профессор Медицинской школы Колорадского университета. — Следует учитывать потенциальную роль гидратации и снижения содержания соли в лечении ожирения и метаболического синдрома".Полученные результаты объясняют, почему уровень вазопрессина повышен у людей с ожирением и диабетом, а также то, почему люди с метаболическим синдромом часто имеют признаки обезвоживания. Это также объясняет, почему диета с высоким содержанием соли, приводящая к хроническому обезвоживанию и может вызывать ожирение и диабет.По словам ученых высокий уровень вазопрессина наблюдается и у пустынных млекопитающих, поскольку у них нет легкого доступа к воде, а когда они пьют, гормон сохраняет воду в виде жира."Наше исследование показывает, что простое увеличение потребления воды может эффективно уменьшить ожирение и метаболический синдром. Это первый раз, когда удалось показать, как вазопрессин реагирует на пищевой сахар", — отмечает Ланаспа.Авторы рекомендуют увеличить потребление воды всем, у кого есть признаки метаболического синдрома — высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и высокий уровень триглицеридов, учитывая то, что совокупность этих факторов резко увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

https://ria.ru/20201215/gipertoniya-1589383394.html

https://ria.ru/20201203/rak-1587511798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ожирение, гормоны, биология, диабет, здоровье, сша