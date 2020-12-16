https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589487327.html

ВБ рассказал о влиянии вакцины на восстановление российской экономики

ВБ рассказал о влиянии вакцины на восстановление российской экономики

Массовая вакцинация в России является одним из ключевых шагов для восстановления экономики страны, однако это лишь часть комплексного плана, стране нужны... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:42

2020-12-16T13:42

2020-12-16T13:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

рено селигманн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

татьяна голикова

всемирный банк

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация в России является одним из ключевых шагов для восстановления экономики страны, однако это лишь часть комплексного плана, стране нужны структурные изменения, чтобы обеспечить устойчивое будущее, заявил РИА Новости директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн.В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие дни."Мы должны признать, что пандемия принесла большие человеческие потери как в мире, так и в России. Первый и ключевой эффект вакцинации - при условии ее безопасности и эффективности – это борьба с кризисом в здравоохранении и улучшение жизни многих людей, включая снятие ограничений для бизнесов и домохозяйств", - отметил Селигманн.Он выделил три больших тренда: демография, климат и цифровизация, в которых российской экономике "необходимы структурные изменения, чтобы обеспечить процветающее и устойчивое будущее". "Во-первых, необходимо повышать производительность, в особенности за счет повышения конкуренции и выравнивания условий для частного и государственного секторов", - считает он."Вторая часть – это улучшение качества человеческого капитала, который является залогом долгосрочного роста. Это означает повышение стандартов и качества высшего образования для всего населения, а не только для тех, кто имеет к нему доступ. Это также значит улучшение уровня социальной защищенности: Россия тратит значительные средства на социальные программы, необходимо делать это более таргетированно. В-третьих, это меры против неинфекционных заболеваний – таких как ожирение, курение, алкоголизм", - также отметил Селигманн."Третья часть – это борьба с изменениями климата. Европа принимает новую систему, которая предполагает повышение налогов на продукцию стран, в которых не соблюдается ряд "зеленых" стандартов. Это также повод для изменений, а также возможности для перехода на более экологичные стандарты. Сделать здесь можно многое, но действовать нужно уже сейчас",- заключил он.Читайте полный текст интервью >>

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