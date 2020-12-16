https://ria.ru/20201216/ekonomika-1589443522.html

Всемирный Банк: вакцина от COVID важна, но не это панацея для экономики

Всемирный Банк: вакцина от COVID важна, но не это панацея для экономики

Взгляд Всемирного Банка на экономику России в конце 2020 года стал более оптимистичным, чем летом, когда он прогнозировал максимальный за 11 лет спад на фоне... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:30

2020-12-16T13:30

2020-12-16T14:55

рено селигманн

россия

всемирный банк

интервью

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Взгляд Всемирного Банка на экономику России в конце 2020 года стал более оптимистичным, чем летом, когда он прогнозировал максимальный за 11 лет спад на фоне COVID-19. Сегодня можно говорить о том, что меры, принятые правительством, позволили избежать худшего сценария, а начало массовой вакцинации вместе с ожиданиями восстановления экспорта дают надежду на рост уже в следующем году. Корреспондент РИА Новости Вероника Буклей обсудила новый доклад института развития с директором представительства Всемирного Банка в России Рено Селигманном и главным экономистом по стране Aпурвой Сангхи. Они рассказали, какие сектора экономики стоят в авангарде восстановления, что нужно сделать, чтобы обеспечить России устойчивый рост, а также поделились своими прогнозами.– В этом году невозможно избежать темы коронавируса и его последствий. В июле вы прогнозировали, что ВВП России в 2020 году сократится на 6%, это станет самым глубоким спадом за последние 11 лет. Выглядит ли сейчас ситуация лучше?– Апурва Сангхи: Конечно, это был плохой год для всех во всем мире, но, если мы хотим найти что-то хорошее и посмотрим на цифры, мы можем сказать, что сейчас ситуация несколько лучше, чем мы прогнозировали в сентябре. Тогда мы ожидали спада экономики России на 5%, а сейчас мы ожидаем снижения на 4%. Полагаю, что третий квартал удивил экономистов в хорошем смысле, потому что он превзошел прогнозы.Это произошло в основном за счет ряда ключевых секторов: финансового, АПК, телекоммуникаций, а также госуправления. Конечно, были и новости по новым договоренностям ОПЕК+, которые стабилизировали цены на нефть. И несмотря на то, что они находятся на уровне ниже, чем до пандемии, все же ситуация гораздо лучше, чем во втором квартале. Кроме того, бюджетная политика и значительный объем макроэкономических мер помогли ограничить влияние кризиса.– Каков ваш прогноз по динамике ВВП на 2021 и 2022 годы?– Мы ожидаем роста экономики в 2021 году на 2,6%, а в 2022 году – его ускорения до 3%. В основе этого сценария лежит условие безопасности и эффективности введенной в гражданский оборот вакцины, которая повысит уверенность потребителей и компаний, что и станет драйвером роста. Другим драйвером роста в 2021 году станет экспорт, который перейдет к постепенному восстановлению вслед за мировой экономикой.Однако в случае реализации менее благоприятного сценария, который предполагает рост числа новых случаев COVID-19 по втором полугодии 2021 года, восстановление экономики может замедлиться и составить в 2021 году 0,6%, а в 2022 году – 2,8%.– Какую роль массовая вакцинация сыграет в восстановлении экономики России?– Рено Селигманн: мы должны признать, что пандемия принесла большие человеческие потери как в мире, так и в России. Первый и ключевой эффект вакцинации – при условии ее безопасности и эффективности – это борьба с кризисом в здравоохранении и улучшение жизни многих людей, включая снятие ограничений для бизнесов и домохозяйств.Кроме того, вакцинация должна стать важной, но не единственной частью мер, принимаемых в секторе здравоохранения в целом. Однако если мы посмотрим более глобально, вакцинация – это ключевая часть пакета мер по восстановлению экономики. Здесь государству необходимо определить, на какие вызовы необходимо реагировать именно сейчас. Например, это вопросы долгосрочного роста, демографии, изменения климата, снижения углеводородных выбросов, цифровизации.Возьмем три больших тренда: демография, климат и цифровизация – и мы сразу же поймем, что российской экономике необходимы структурные изменения, чтобы обеспечить процветающее и устойчивое будущее.Во-первых, необходимо увеличивать производительность, в особенности за счет повышения конкуренции и выравнивания условий для частного и государственного секторов. Вторая часть – это улучшение качества человеческого капитала, который является залогом долгосрочного роста. Это означает повышение стандартов и качества высшего образования для всего населения, а не только для тех, кто имеет к нему доступ. Это также значит улучшение уровня социальной защищенности: Россия тратит значительные средства на социальные программы, необходимо делать это более прицельно. В-третьих, это меры против неинфекционных заболеваний – таких как ожирение, курение, алкоголизм.Третья часть – это борьба с изменениями климата. Европа принимает новую систему, которая предполагает повышение налогов на продукцию стран, в которых не соблюдается ряд "зеленых" стандартов. Это также повод для изменений, а также возможности для перехода на более экологичные стандарты. Сделать здесь можно многое, но действовать нужно уже сейчас.– Как вы оцениваете меры правительства, принятые для борьбы с последствиями распространения коронавируса? Можно ли назвать их эффективными?– Рено Селигманн: Если сравнивать объем мер поддержки с мерами, принятыми в сопоставимых экономиках, в России они были соразмерными и доступными для бюджета. Что касается социальных мер, их комбинация была эффективной и смогла предотвратить рост бедности, который мог бы произойти под воздействием кризиса.Тот факт, что доля бедного населения, прогнозируемая на 2020 год, находится примерно на уровне или чуть ниже прогноза на этот год, сделанного до начала пандемии, свидетельствует, что меры достигли своей главной цели. Исходя из прогноза, согласно которому в 2020 году ВВП снизится на 4%, за чертой официально установленного уровня бедности в 2020 году могут оказаться до 14,2% населения страны, а компенсационные меры обеспечивают его снижение до 11,6%.Также стоит отметить, что пандемия привела к потере значительного числа рабочих мест в неформальном секторе. С июня 2019 года по июнь 2020 года занятость в неформальном секторе сократилась на 1,9 миллиона рабочих мест. В то же время меры поддержки правительства были сосредоточены именно на формальном секторе, и эти действия понятны.Работники неформального (теневого – ред.) сектора больше других пострадали в период самоизоляции, которая сделала их еще более уязвимыми. Одной из групп населения, особенно сильно пострадавших из-за нехватки рабочих мест и потери работы, стали трудовые мигранты, которые, в основном, занимаются теми видами деятельности, на которых очень сильно сказалась пандемия (например, строительством, розничной торговлей, работой в индустрии гостеприимства), и работают на основании неформальных договоров. По мере восстановления экономической активности эти сферы могут ощутить нехватку сотрудников.Для малого и среднего бизнеса и сектора услуг этот период стал довольно тяжелым, и меры поддержки не везде смогли вполне компенсировать потери.– Каков ваш прогноз по безработице в России в этом году?– Апурва Сангхи: Мы не делаем конкретных прогнозов по безработице, но могу сказать, что мы ожидаем улучшения ситуации по мере восстановления экономики.Уровень безработицы повысился с 4,5% в октябре 2019 года до 6,3% в октябре 2020 года, до максимального значения за последние восемь лет. Столь высокого уровня безработицы не было со времени рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом 2008 года.– В этом году в России был повышена ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 миллионов рублей в год. Видите ли вы пространство для дальнейшего роста налогообложения в условиях пандемии?– Апурва Сангхи: по информации Всемирной базы данных о неравенстве, налогооблагаемый доход в размере 5 миллионов рублей в год имеют около 0,5% взрослых россиян. Численность взрослого населения России составляет около 114 миллионов человек, и это значит, что в стране насчитывается 570 тысяч граждан, которые потенциально могут платить этот налог по более высокой ставке.– Рено Селигманн: правительство постепенно пытается отойти от ситуации 1990-х, когда многие уходили от налогов. Благодаря введению плоской шкалы НДФЛ с налогом в 13%, мерам по борьбе с мошенничеством, цифровизации, налогооблагаемая база за последние 30 лет выросла довольно значительно. Это очень важно понимать.Конечно, также верно, что плоская шкала налогообложения не является пропорциональной богатству наиболее обеспеченных слоев населения. Решения правительства можно назвать скромным шагом в сторону более прогрессивной системы налогообложения.Принятие этого решения в непростое время кажется трудным, но с другой стороны – это просьба к тем, кто более обеспечен, вносить чуть больший вклад, можно назвать элементом солидарности в этом уравнении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/peskov-1588200318.html

https://ria.ru/20201212/ekonomika-1588897500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рено селигманн, россия, всемирный банк, интервью