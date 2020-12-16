https://ria.ru/20201216/uyazvimost-1589587738.html

В Android-устройствах нашли опасную уязвимость

В Android-устройствах нашли опасную уязвимость

Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, способную навредить миллионам устройств, работающих на платформе Android, сообщается на сайте Project... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T22:16

2020-12-16T22:16

2020-12-16T22:39

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, способную навредить миллионам устройств, работающих на платформе Android, сообщается на сайте Project Zero.Эксперты присвоили проблеме высокий уровень опасности. Как сообщается, уязвимость нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno. Сама "брешь" возникает при связи структуры устройства пользователя с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL).Тем не менее, по словам специалистов, на практике атаковать устройство через эту уязвимость достаточно сложно. Отмечается, что в Qualcomm уже отреагировали на запрос и выпустили патч, который станет доступным широкому кругу пользователей в январе следующего года. Однако некоторые эксперты утверждают, что этой меры будет не достаточно и риск атаки на устройства сохранится.

https://ria.ru/20201211/smartfon-1588696496.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, qualcomm, хакеры, мобильные телефоны, google android, технологии