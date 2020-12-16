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В Android-устройствах нашли опасную уязвимость
В Android-устройствах нашли опасную уязвимость
Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, способную навредить миллионам устройств, работающих на платформе Android, сообщается на сайте Project... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T22:16
2020-12-16T22:39
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, способную навредить миллионам устройств, работающих на платформе Android, сообщается на сайте Project Zero.Эксперты присвоили проблеме высокий уровень опасности. Как сообщается, уязвимость нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno. Сама "брешь" возникает при связи структуры устройства пользователя с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL).Тем не менее, по словам специалистов, на практике атаковать устройство через эту уязвимость достаточно сложно. Отмечается, что в Qualcomm уже отреагировали на запрос и выпустили патч, который станет доступным широкому кругу пользователей в январе следующего года. Однако некоторые эксперты утверждают, что этой меры будет не достаточно и риск атаки на устройства сохранится.
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android, qualcomm, хакеры, мобильные телефоны, google android, технологии

В Android-устройствах нашли опасную уязвимость

22:16 16.12.2020 (обновлено: 22:39 16.12.2020)
 
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
CC0 / TeroVesalainen /
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, способную навредить миллионам устройств, работающих на платформе Android, сообщается на сайте Project Zero.
Эксперты присвоили проблеме высокий уровень опасности. Как сообщается, уязвимость нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno. Сама "брешь" возникает при связи структуры устройства пользователя с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL).
Тем не менее, по словам специалистов, на практике атаковать устройство через эту уязвимость достаточно сложно. Отмечается, что в Qualcomm уже отреагировали на запрос и выпустили патч, который станет доступным широкому кругу пользователей в январе следующего года. Однако некоторые эксперты утверждают, что этой меры будет не достаточно и риск атаки на устройства сохранится.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 02:11
Названы программы, которые постоянно замедляют смартфон
 
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