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В Android-устройствах нашли опасную уязвимость
В Android-устройствах нашли опасную уязвимость
Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, способную навредить миллионам устройств, работающих на платформе Android, сообщается на сайте Project... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T22:16
2020-12-16T22:16
2020-12-16T22:39
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, способную навредить миллионам устройств, работающих на платформе Android, сообщается на сайте Project Zero.Эксперты присвоили проблеме высокий уровень опасности. Как сообщается, уязвимость нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno. Сама "брешь" возникает при связи структуры устройства пользователя с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL).Тем не менее, по словам специалистов, на практике атаковать устройство через эту уязвимость достаточно сложно. Отмечается, что в Qualcomm уже отреагировали на запрос и выпустили патч, который станет доступным широкому кругу пользователей в январе следующего года. Однако некоторые эксперты утверждают, что этой меры будет не достаточно и риск атаки на устройства сохранится.
https://ria.ru/20201211/smartfon-1588696496.html
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