https://ria.ru/20201216/ukraina-1589545203.html

Опрос показал, что две трети украинцев недовольны происходящим в стране

Опрос показал, что две трети украинцев недовольны происходящим в стране

Число жителей Украины, считающих, что события в стране развиваются в неправильном направлении, в этом году увеличилось до 67%, в 2019-м этот показатель... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:16

2020-12-16T17:16

2020-12-16T17:16

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Число жителей Украины, считающих, что события в стране развиваются в неправильном направлении, в этом году увеличилось до 67%, в 2019-м этот показатель составлял 36%, свидетельствуют данные социологического исследования центра Разумкова."Только 16,5% респондентов считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 67% - что события развиваются в неправильном направлении. В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36% (то есть, относительное большинство считало, что страна движется в правильном направлении)", - говорится в данных исследования, опубликованного в среду на сайте центра Разумкова. Остальные 16,5% респондентов затруднились ответить.Согласно данным центра, ухудшение ситуации в стране в этом году отмечают 71% опрошенных (в 2019-м 29%), улучшение - 3% (в 2019-м 14%), 20% не видят изменений (в 2019-м 47%), остальные 6% не ответили.Чаще всего в ходе опроса граждане указывали на ухудшение ситуации в таких вопросах, как уровень цен и тарифов - 81%, экономическое положение страны - 76%, уровень стабильности - 74%, здравоохранение - 72%, уверенность в завтрашнем дне - 69%, уровень благосостояния их семьи - 64%, отношение граждан к власти - 64%, социальная защита - 57%, отношении власти к гражданам - 56%, оплата труда - 56%, образование - 51%, пенсионное обеспечение - 50%, ситуация с преступностью - 49%, соблюдение законности государственными служащими - 46%.Исследование проводилось среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью с 4 по 9 декабря. Опрошены 2018 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

https://ria.ru/20201216/ukraina-1589530081.html

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ситуация на украине, украина, в мире