https://ria.ru/20201216/tseny-1589569621.html

Минпромторг рассказал о ценах на масло и сахар в труднодоступных регионах

Минпромторг рассказал о ценах на масло и сахар в труднодоступных регионах

Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России предусматривают повышающие коэффициенты для розничных цен для труднодоступных регионов... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:09

2020-12-16T19:09

2020-12-16T19:09

россия

дальний восток

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

калининградская область

калининград

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России предусматривают повышающие коэффициенты для розничных цен для труднодоступных регионов страны - предельные цены на эти продукты за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят главы регионов, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Прежде всего имею в виду отдельные территории Сибири, Дальнего Востока (за Уралом) и Крайнего Севера (плюс Калининградская область). Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов федерации", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20201216/tseny-1589551156.html

россия

дальний восток

калининградская область

калининград

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