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Минпромторг рассказал о ценах на масло и сахар в труднодоступных регионах
Минпромторг рассказал о ценах на масло и сахар в труднодоступных регионах
Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России предусматривают повышающие коэффициенты для розничных цен для труднодоступных регионов... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:09
2020-12-16T19:09
россия
дальний восток
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
калининградская область
калининград
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России предусматривают повышающие коэффициенты для розничных цен для труднодоступных регионов страны - предельные цены на эти продукты за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят главы регионов, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Прежде всего имею в виду отдельные территории Сибири, Дальнего Востока (за Уралом) и Крайнего Севера (плюс Калининградская область). Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов федерации", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.
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россия, дальний восток, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), калининградская область, калининград, экономика

Минпромторг рассказал о ценах на масло и сахар в труднодоступных регионах

19:09 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродавец расставляет бутылки с растительным маслом на полке магазина
Продавец расставляет бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России предусматривают повышающие коэффициенты для розничных цен для труднодоступных регионов страны - предельные цены на эти продукты за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят главы регионов, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"С учетом логистического фактора, огромных размеров России и ее многообразия для труднодоступных регионов предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен в объектах торговли", - отмечается в сообщении.

Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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"Прежде всего имею в виду отдельные территории Сибири, Дальнего Востока (за Уралом) и Крайнего Севера (плюс Калининградская область). Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов федерации", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.
 
РоссияДальний ВостокДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Калининградская областьКалининградЭкономика
 
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