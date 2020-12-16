https://ria.ru/20201216/tseny-1589560199.html

Минпромторг назвал предельные цены на подсолнечное масло и сахар

Минпромторг назвал предельные цены на подсолнечное масло и сахар

Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных товаров подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар и... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-16T18:20

2020-12-16T18:20

2020-12-17T03:43

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

подсолнечное масло

россия

сахар

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589126007_0:87:3139:1853_1920x0_80_0_0_48f6f61783d6bc07515bb861d9d50ee4.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных товаров подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло - предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, на масло - 110 рублей за литр, говорится в сообщении Минпромторга."Минсельхоз России, Минпромторг России, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров страны по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло - важнейших продовольственных товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201215/tseny-1589258242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), подсолнечное масло, россия, сахар, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика