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Минпромторг назвал предельные цены на подсолнечное масло и сахар
Минпромторг назвал предельные цены на подсолнечное масло и сахар
Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных товаров подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-16T18:20
2020-12-17T03:43
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
подсолнечное масло
россия
сахар
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных товаров подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло - предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, на масло - 110 рублей за литр, говорится в сообщении Минпромторга."Минсельхоз России, Минпромторг России, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров страны по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло - важнейших продовольственных товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.
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михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), подсолнечное масло, россия, сахар, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг назвал предельные цены на подсолнечное масло и сахар

18:20 16.12.2020 (обновлено: 03:43 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБутылки с подсолнечным маслом
Бутылки с подсолнечным маслом - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных товаров подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло - предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за килограмм, на масло - 110 рублей за литр, говорится в сообщении Минпромторга.
"Минсельхоз России, Минпромторг России, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров страны по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло - важнейших продовольственных товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.
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"В работе по решению задачи руководства страны мы идем в тесной связке с Минсельхозом. При этом наша прямая ответственность - это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным розничным ценам. Это, соответственно, 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей – за литр подсолнечного масла", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

 
Михаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Подсолнечное маслоРоссияСахарМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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