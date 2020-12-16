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В Минсельхозе назвали срок снижения цен на сахар и масло
В Минсельхозе назвали срок снижения цен на сахар и масло
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев при подписании соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло сообщил, что стоимость у производителей... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:37
2020-12-16T18:32
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев при подписании соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло сообщил, что стоимость у производителей снизится в течение пяти дней.Как уточнил министр, у ведомства есть данные, что цены уже начали снижаться. Отмечалось, что розничные цены с НДС зафиксируются на уровне 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр масла.Патрушев добавил, что договоренности действуют с производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара, и свыше 85% — подсолнечного масла.Цены на сахар и подсолнечное масло зафиксировали в соглашениях между Минсельхозом, Минпромторгом, отраслевыми ассоциациями и крупными торговыми сетями. В дальнейшем к ним присоединятся региональные торговые сети и поставщики.
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дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

В Минсельхозе назвали срок снижения цен на сахар и масло

17:37 16.12.2020 (обновлено: 18:32 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев при подписании соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло сообщил, что стоимость у производителей снизится в течение пяти дней.

"Цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года".

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства
Как уточнил министр, у ведомства есть данные, что цены уже начали снижаться.
Отмечалось, что розничные цены с НДС зафиксируются на уровне 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр масла.
Патрушев добавил, что договоренности действуют с производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара, и свыше 85% — подсолнечного масла.
Цены на сахар и подсолнечное масло зафиксировали в соглашениях между Минсельхозом, Минпромторгом, отраслевыми ассоциациями и крупными торговыми сетями. В дальнейшем к ним присоединятся региональные торговые сети и поставщики.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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