https://ria.ru/20201216/tseny-1589550743.html

X5 Retail Group обнулила наценку на социально значимые продукты

X5 Retail Group обнулила наценку на социально значимые продукты

Компания X5 Retail Group, объединяющая торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", с 16 декабря обнуляет торговую наценку на социально значимые... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:40

2020-12-16T17:40

2020-12-16T17:40

магнит (компания-ритейлер)

ашан

x5 retail group

торговля

экономика

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания X5 Retail Group, объединяющая торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", с 16 декабря обнуляет торговую наценку на социально значимые товары. "Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко", — говорится в сообщении.На полках такие товары пометят специальными ценниками. Как пояснил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, обнуление наценки позволит снизить розничные цены на товары первой необходимости.Торговые расходы на эти товары (на аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала и тому подобное) компания покроет за собственный счет, отмечается в пресс-релизе. Кроме того, в X5 подчеркнули, что участвуют в работе по заключению межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар, которые Минсельхоз и Минпромторг планируют подписать с производителями и торговыми сетями. Реакция "Магнита" и "Ашана"Крупные ретейлеры — X5 Retail Group, "Магнит", Metro, "О'Кей" — уже обнуляли торговую наценку в апреле, на фоне пандемии коронавируса. Тогда они отмечали, что эта мера поможет поддержать социально незащищенных россиян и обеспечить высокую доступность товаров повседневного спроса.В "Магните" заявили, что сейчас в их магазинах наценка на социальные товары и так минимальная или нулевая.Директор по коммуникациям и корпоративной социальной ответственности "Ашан Ритейл Россия" Наталья Рычкова подчеркнула, что основная задача компании — предоставление качественных и доступных товаров. "На ряд социально значимых товаров (таких как капуста, картофель, лук, морковь, огурец, бананы, охлажденная курица собственной торговой марки "Ашан", сахар, подсолнечное масло и другие) в магазинах "Ашан" минимальная торговая наценка, а некоторые продаются по цене ниже закупочной", — сказала она.По ее словам, эта практика сохраняется в сети уже несколько лет. Критика от президентаВопрос о ценах на базовые продукты питания поднял президент Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам, которое состоялось на прошлой неделе, он обратил внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба.Так, по данным Росстата, за год цены на сахар выросли на 72,7 процента, на подсолнечное масло — на 25,9 процента, на яйца — на 4,9 процента. Пшеничная мука с начала года подорожала на 12,7 процента, макароны из муки высшего сорта — на 10,8 процента, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 7,4 процента, а из пшеничной муки первого и второго сортов — на семь процентов.Президент резко раскритиковал правительство за такой рост цен. По его словам, "пандемия здесь ни при чем" — это попытка подогнать внутренние цены под мировые. В результате глава государства потребовал принять срочные меры.Комплекс мерВ понедельник правительство объявило о комплексе мер по сдерживанию роста цен на продукты. Одним из них стало соглашение о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз и Минпромторг подпишут его с отраслевыми ассоциациями и крупнейшими федеральными торговыми сетям, а дальнейшем планируется, что к ним присоединятся региональные сети и поставщики. Цены на сахар правительство намерено зафиксировать на уровне 45 рублей за килограмм, а на масло — 110 рублей за литр.Для стабилизации цен на муку и хлеб вводится тарифная квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. При продаже странам, не входящим в Таможенный союз, зерна в объеме более 17,5 миллиона тонн будет действовать 50-процентная пошлина (но не менее чем 100 евро за тонну). При этом, как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, все меры по сдерживанию цен будут краткосрочными.По его мнению, этими инструментами надо пользоваться своевременно, когда увеличиваются цены на продукты, и отказываться от них, когда ситуация стабилизируется.

https://ria.ru/20201215/traty-1589246465.html

https://ria.ru/20201215/tseny-1589384714.html

https://ria.ru/20201215/tseny-1589409801.html

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магнит (компания-ритейлер), ашан, x5 retail group, торговля, экономика