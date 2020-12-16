https://ria.ru/20201216/tramp-1589538400.html

СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР

СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР

Действующий президент США Дональд Трамп собирался уволить главу ФБР Кристофера Рэя, однако юристы Белого дома советовали ему не делать этого из-за возможных... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:53

2020-12-16T16:53

2020-12-16T16:53

хантер байден

фбр

кристофер рэй

джеймс коми

сша

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп собирался уволить главу ФБР Кристофера Рэя, однако юристы Белого дома советовали ему не делать этого из-за возможных юридических проблем, сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.Согласно источнику, юристы Белого дома во главе с юрисконсультом Пэтом Чиполлоне "настоятельно" рекомендовали Трампу не увольнять еще одного главу ФБР из опасений, что это может создать впечатление, будто лицам на этой должности навязывается "проверка на верность" президенту, хотя главы бюро обладают независимостью от Белого дома.Юристы опасались, что увольнение Рэя может быть воспринято как возмездие Трампа, так как президент публично оказывал давление на главу ФБР, чтобы тот предпринял определенные действия в отношении некоторых расследований, например, в отношении Хантера Байдена, а затем президент выразил разочарование тем, что Рэй не принял его предложений.Трамп в 2017 году уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование в отношении президета на предмет предполагаемых "связей с Россией". Трамп ранее попросил Коми прекратить расследование в отношении его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, что стало ключевой частью расследования специального прокурора с целью определить, препятствовал ли президент правосудию.

https://ria.ru/20201216/tramp-1589434300.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, фбр, кристофер рэй, джеймс коми, сша, в мире