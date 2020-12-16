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СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
Действующий президент США Дональд Трамп собирался уволить главу ФБР Кристофера Рэя, однако юристы Белого дома советовали ему не делать этого из-за возможных... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:53
2020-12-16T16:53
хантер байден
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп собирался уволить главу ФБР Кристофера Рэя, однако юристы Белого дома советовали ему не делать этого из-за возможных юридических проблем, сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.Согласно источнику, юристы Белого дома во главе с юрисконсультом Пэтом Чиполлоне "настоятельно" рекомендовали Трампу не увольнять еще одного главу ФБР из опасений, что это может создать впечатление, будто лицам на этой должности навязывается "проверка на верность" президенту, хотя главы бюро обладают независимостью от Белого дома.Юристы опасались, что увольнение Рэя может быть воспринято как возмездие Трампа, так как президент публично оказывал давление на главу ФБР, чтобы тот предпринял определенные действия в отношении некоторых расследований, например, в отношении Хантера Байдена, а затем президент выразил разочарование тем, что Рэй не принял его предложений.Трамп в 2017 году уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование в отношении президета на предмет предполагаемых "связей с Россией". Трамп ранее попросил Коми прекратить расследование в отношении его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, что стало ключевой частью расследования специального прокурора с целью определить, препятствовал ли президент правосудию.
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хантер байден, фбр, кристофер рэй, джеймс коми, сша, в мире

СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР

16:53 16.12.2020
 
© REUTERS / Carlos Barria/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп собирался уволить главу ФБР Кристофера Рэя, однако юристы Белого дома советовали ему не делать этого из-за возможных юридических проблем, сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно источнику, юристы Белого дома во главе с юрисконсультом Пэтом Чиполлоне "настоятельно" рекомендовали Трампу не увольнять еще одного главу ФБР из опасений, что это может создать впечатление, будто лицам на этой должности навязывается "проверка на верность" президенту, хотя главы бюро обладают независимостью от Белого дома.
Юристы опасались, что увольнение Рэя может быть воспринято как возмездие Трампа, так как президент публично оказывал давление на главу ФБР, чтобы тот предпринял определенные действия в отношении некоторых расследований, например, в отношении Хантера Байдена, а затем президент выразил разочарование тем, что Рэй не принял его предложений.
Трамп в 2017 году уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование в отношении президета на предмет предполагаемых "связей с Россией". Трамп ранее попросил Коми прекратить расследование в отношении его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, что стало ключевой частью расследования специального прокурора с целью определить, препятствовал ли президент правосудию.
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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