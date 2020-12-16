https://ria.ru/20201216/torgovlya-1589529686.html

Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки

Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки

Крупные торговые сети не хотят допускать на свои полки продукцию небольших производителей из регионов, что негативно сказывается на положении малого бизнеса,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:19

2020-12-16T16:19

2020-12-16T16:19

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экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Крупные торговые сети не хотят допускать на свои полки продукцию небольших производителей из регионов, что негативно сказывается на положении малого бизнеса, нуждающегося в поддержке, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев."Острые запросы регионов снова и снова возвращают нас к проблемам взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса и торговых сетей. Как мы сами видим, доля крупных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли растет. А торговле малого бизнеса в регионах не только сложно войти в торговые сети. Они буквально "вымываются" из нее", - сказал сенатор в ходе пленарного заседания в среду.По его словам, взаимодействие фермеров с торговыми сетями также представляют собой большую проблему. Несмотря на то, что у регионов есть достижения по качеству определенных групп товаров.Он отметил, что малый и средний бизнес "находится, может быть, в самом сложном положении, имея в виду все сопровождающие негативные моменты в торговле и экономике".Сенатор напомнил, что среди приоритетных решений Совета Федерации в этой сфере - поддержка развития региональных брендов. Появился объект интеллектуальных прав "Географическое указание", ранее был введен термин "НМПТ" (Наименование места происхождения товара), в регионах появляются "зонтичные бренды"."Однако все эти действия влекут дополнительные затраты производителей, в связи с чем целесообразно рассмотреть преференции, связанные со сбытом товара. Причем по оптимальной цене, с учетом регионального критерия (коэффициентов)", - полагает законодатель.При этом важно работать с регионами напрямую. Послушать и проработать предложения, идеи, оценки того, что происходит в работе малого бизнеса и самозанятых с торговыми сетями, считает политик.В беседе с журналистами Васильев отметил, что комитет СФ по экономической политике намерен в ближайшее время проанализировать ситуацию в регионах и предложить алгоритмы преодоления противоречий, "которые, к сожалению, далеко не всегда самостоятельно могут решить представители малого и среднего бизнеса на местах".

https://ria.ru/20201216/natsenka-1589498386.html

https://ria.ru/20201214/eda-1589041960.html

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россия, совет федерации рф, экономика