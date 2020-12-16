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Культура
https://ria.ru/20201216/teatr-1589497485.html
Денис Азаров прокомментировал назначение худруком Театра Романа Виктюка
Денис Азаров прокомментировал назначение худруком Театра Романа Виктюка
Режиссер Денис Азаров, назначенный художественным руководителем Театра Романа Виктюка, заявил, что считает своей главной задачей на этой должности сохранение и... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:19
2020-12-16T14:19
культура
денис азаров
театр
театр романа виктюка
роман виктюк
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Режиссер Денис Азаров, назначенный художественным руководителем Театра Романа Виктюка, заявил, что считает своей главной задачей на этой должности сохранение и приумножение накопленного театром опыта.Ранее пресс-атташе театра сообщила РИА Новости, что глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в среду представил Азарова коллективу.Режиссер отметил, что ему интересен этот театр, его актеры, и он ждет начала их общей творческой жизни. "И да, я волнуюсь, как волнуется, наверное, каждый, начиная большое и новое дело. Но есть уверенность, что все должно получиться", - заключил Азаров.Основатель театра, режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года.Денис Азаров – российский театральный режиссер, начинал свою театральную деятельность в 2005 году в театре "Новая опера", был режиссером-стажером в Баденском государственном театре, затем поступил в ГИТИС на режиссерский факультет в мастерскую Райхельгауза. С 2007 по 2010 год работал в театре Мастерская Петра Фоменко.В 2007 году основал оперную студию "Московский молодежный оперный дом", где поставил такие спектакли, как "Иоланта", "Путешествие в Реймс", "Свадьба Фигаро", "Дон Паскуале". Работал режиссером в Камерном музыкальном театре имени Покровского. Также был педагогом по актерскому мастерству молодежной программы Большого театра России.Ставил спектакли в "Гоголь-центре", в театре Ермоловой, в Ярославском театре имени Волкова. В 2016 году осуществил мировую премьеру оперы Сергунина "Доктор Гааз" в "Геликон-опере", которая получила шесть номинаций театральной премии "Золотая маска". Одна из последних работ Азарова - "Снегурочка" в Театре на Таганке.
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денис азаров, театр, театр романа виктюка, роман виктюк, москва

Денис Азаров прокомментировал назначение худруком Театра Романа Виктюка

14:19 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкМэр Москвы С.Собянин осмотрел Дом культуры им. Русакова (Театр Романа Виктюка) после реставрации
Мэр Москвы С.Собянин осмотрел Дом культуры им. Русакова (Театр Романа Виктюка) после реставрации - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Режиссер Денис Азаров, назначенный художественным руководителем Театра Романа Виктюка, заявил, что считает своей главной задачей на этой должности сохранение и приумножение накопленного театром опыта.
Ранее пресс-атташе театра сообщила РИА Новости, что глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в среду представил Азарова коллективу.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Денис Азаров
Режиссёр Денис Азаров - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссёр Денис Азаров
"Принимая предложение… я прекрасно осознаю всю меру ответственности и объемы работы. Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой уникальной личностью и не растерять накопленное, а приумножить его – моя главная задача на ближайшее время. В этом, я очень надеюсь, мне поможет Дмитрий Бозин - ученик Мастера, тонко чувствующий эстетику и дух этого коллектива, который по моему предложению назначен режиссером театра", - сказал Азаров, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.
Режиссер отметил, что ему интересен этот театр, его актеры, и он ждет начала их общей творческой жизни. "И да, я волнуюсь, как волнуется, наверное, каждый, начиная большое и новое дело. Но есть уверенность, что все должно получиться", - заключил Азаров.
Основатель театра, режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года.
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Денис Азаров – российский театральный режиссер, начинал свою театральную деятельность в 2005 году в театре "Новая опера", был режиссером-стажером в Баденском государственном театре, затем поступил в ГИТИС на режиссерский факультет в мастерскую Райхельгауза. С 2007 по 2010 год работал в театре Мастерская Петра Фоменко.
В 2007 году основал оперную студию "Московский молодежный оперный дом", где поставил такие спектакли, как "Иоланта", "Путешествие в Реймс", "Свадьба Фигаро", "Дон Паскуале". Работал режиссером в Камерном музыкальном театре имени Покровского. Также был педагогом по актерскому мастерству молодежной программы Большого театра России.
Ставил спектакли в "Гоголь-центре", в театре Ермоловой, в Ярославском театре имени Волкова. В 2016 году осуществил мировую премьеру оперы Сергунина "Доктор Гааз" в "Геликон-опере", которая получила шесть номинаций театральной премии "Золотая маска". Одна из последних работ Азарова - "Снегурочка" в Театре на Таганке.
 
КультураДенис АзаровТеатрТеатр Романа ВиктюкаРоман ВиктюкМосква
 
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