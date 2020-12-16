https://ria.ru/20201216/teatr-1589497485.html

Денис Азаров прокомментировал назначение худруком Театра Романа Виктюка

Денис Азаров прокомментировал назначение худруком Театра Романа Виктюка

Режиссер Денис Азаров, назначенный художественным руководителем Театра Романа Виктюка, заявил, что считает своей главной задачей на этой должности сохранение и... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:19

2020-12-16T14:19

2020-12-16T14:19

культура

денис азаров

театр

театр романа виктюка

роман виктюк

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Режиссер Денис Азаров, назначенный художественным руководителем Театра Романа Виктюка, заявил, что считает своей главной задачей на этой должности сохранение и приумножение накопленного театром опыта.Ранее пресс-атташе театра сообщила РИА Новости, что глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в среду представил Азарова коллективу.Режиссер отметил, что ему интересен этот театр, его актеры, и он ждет начала их общей творческой жизни. "И да, я волнуюсь, как волнуется, наверное, каждый, начиная большое и новое дело. Но есть уверенность, что все должно получиться", - заключил Азаров.Основатель театра, режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года.Денис Азаров – российский театральный режиссер, начинал свою театральную деятельность в 2005 году в театре "Новая опера", был режиссером-стажером в Баденском государственном театре, затем поступил в ГИТИС на режиссерский факультет в мастерскую Райхельгауза. С 2007 по 2010 год работал в театре Мастерская Петра Фоменко.В 2007 году основал оперную студию "Московский молодежный оперный дом", где поставил такие спектакли, как "Иоланта", "Путешествие в Реймс", "Свадьба Фигаро", "Дон Паскуале". Работал режиссером в Камерном музыкальном театре имени Покровского. Также был педагогом по актерскому мастерству молодежной программы Большого театра России.Ставил спектакли в "Гоголь-центре", в театре Ермоловой, в Ярославском театре имени Волкова. В 2016 году осуществил мировую премьеру оперы Сергунина "Доктор Гааз" в "Геликон-опере", которая получила шесть номинаций театральной премии "Золотая маска". Одна из последних работ Азарова - "Снегурочка" в Театре на Таганке.

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585070018.html

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