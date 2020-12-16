Денис Азаров прокомментировал назначение худруком Театра Романа Виктюка
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкМэр Москвы С.Собянин осмотрел Дом культуры им. Русакова (Театр Романа Виктюка) после реставрации
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Режиссер Денис Азаров, назначенный художественным руководителем Театра Романа Виктюка, заявил, что считает своей главной задачей на этой должности сохранение и приумножение накопленного театром опыта.
Ранее пресс-атташе театра сообщила РИА Новости, что глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в среду представил Азарова коллективу.
Режиссёр Денис Азаров
"Принимая предложение… я прекрасно осознаю всю меру ответственности и объемы работы. Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой уникальной личностью и не растерять накопленное, а приумножить его – моя главная задача на ближайшее время. В этом, я очень надеюсь, мне поможет Дмитрий Бозин - ученик Мастера, тонко чувствующий эстетику и дух этого коллектива, который по моему предложению назначен режиссером театра", - сказал Азаров, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.
Режиссер отметил, что ему интересен этот театр, его актеры, и он ждет начала их общей творческой жизни. "И да, я волнуюсь, как волнуется, наверное, каждый, начиная большое и новое дело. Но есть уверенность, что все должно получиться", - заключил Азаров.
Основатель театра, режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года.
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Денис Азаров – российский театральный режиссер, начинал свою театральную деятельность в 2005 году в театре "Новая опера", был режиссером-стажером в Баденском государственном театре, затем поступил в ГИТИС на режиссерский факультет в мастерскую Райхельгауза. С 2007 по 2010 год работал в театре Мастерская Петра Фоменко.
В 2007 году основал оперную студию "Московский молодежный оперный дом", где поставил такие спектакли, как "Иоланта", "Путешествие в Реймс", "Свадьба Фигаро", "Дон Паскуале". Работал режиссером в Камерном музыкальном театре имени Покровского. Также был педагогом по актерскому мастерству молодежной программы Большого театра России.
Ставил спектакли в "Гоголь-центре", в театре Ермоловой, в Ярославском театре имени Волкова. В 2016 году осуществил мировую премьеру оперы Сергунина "Доктор Гааз" в "Геликон-опере", которая получила шесть номинаций театральной премии "Золотая маска". Одна из последних работ Азарова - "Снегурочка" в Театре на Таганке.