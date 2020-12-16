https://ria.ru/20201216/teatr-1589489912.html
Назначен новый худрук Театра Романа Виктюка
Назначен новый худрук Театра Романа Виктюка
Театральный режиссер Денис Азаров стал новым художественным руководителем Театра Романа Виктюка, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:51
2020-12-16T13:51
2020-12-16T14:35
культура
денис азаров
театр
театр романа виктюка
александр кибовский
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Театральный режиссер Денис Азаров стал новым художественным руководителем Театра Романа Виктюка, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра."Только что глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил нам нового художественного руководителя. Им стал Денис Азаров", - сказала пресс-атташе.Основатель театра, режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года.Денис Азаров – российский театральный режиссер, начинал свою театральную деятельность в 2005 году в театре "Новая опера", был режиссером-стажером в Баденском государственном театре, затем поступил в ГИТИС на режиссерский факультет в мастерскую Райхельгауза. С 2007 по 2010 год работал в театре Мастерская Петра Фоменко.В 2007 году основал оперную студию "Московский молодежный оперный дом", где поставил такие спектакли, как "Иоланта", "Путешествие в Реймс", "Свадьба Фигаро", "Дон Паскуале". Работал режиссером в Камерном музыкальном театре имени Покровского. Также был педагогом по актерскому мастерству молодежной программы Большого театра России.Ставил спектакли в "Гоголь-центре", в театре Ермоловой, в Ярославском театре имени Волкова. В 2016 году осуществил мировую премьеру оперы Сергунина "Доктор Гааз" в "Геликон-опере", которая получила шесть номинаций театральной премии "Золотая маска". Одна из последних работ Азарова - "Снегурочка" в Театре на Таганке.
https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585070018.html
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денис азаров, театр, театр романа виктюка, александр кибовский, москва
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Театральный режиссер Денис Азаров
стал новым художественным руководителем Театра Романа Виктюка
, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.
"Только что глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский
представил нам нового художественного руководителя. Им стал Денис Азаров", - сказала пресс-атташе.
Основатель театра, режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года.
Денис Азаров – российский театральный режиссер, начинал свою театральную деятельность в 2005 году в театре "Новая опера", был режиссером-стажером в Баденском государственном театре, затем поступил в ГИТИС на режиссерский факультет в мастерскую Райхельгауза. С 2007 по 2010 год работал в театре Мастерская Петра Фоменко.
В 2007 году основал оперную студию "Московский молодежный оперный дом", где поставил такие спектакли, как "Иоланта", "Путешествие в Реймс", "Свадьба Фигаро", "Дон Паскуале". Работал режиссером в Камерном музыкальном театре имени Покровского. Также был педагогом по актерскому мастерству молодежной программы Большого театра России.
Ставил спектакли в "Гоголь-центре", в театре Ермоловой, в Ярославском театре имени Волкова. В 2016 году осуществил мировую премьеру оперы Сергунина "Доктор Гааз" в "Геликон-опере", которая получила шесть номинаций театральной премии "Золотая маска". Одна из последних работ Азарова - "Снегурочка" в Театре на Таганке.