Forbes рассказал, как выросло состояние богатейших людей мира за 2020 год
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Миллиардеры мира за прошедший 2020 года в совокупности разбогатели на 1,9 триллиона долларов, подсчитал журнал Forbes.
По состоянию на 11 декабря, капитал богатейших людей мира оценивался в 11,4 триллиона долларов, что на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец прошлого года.
"Это был год изоляции, вызванной пандемией, политических потрясений и, особенно для самых богатых людей планеты, невероятного роста богатства. По оценкам Forbes, в условиях стремительного роста основных фондовых рынков более 2200 миллиардеров в мире в совокупности стали богаче на 1,9 триллиона долларов в 2020 году", - говорится в сообщении.
Согласно подсчетам журнала, быстрее других росло совокупное состояние 400 китайских миллиардеров. Оно увеличилось за год на 60%, или 750 миллиардов долларов и составляет 2 триллиона долларов. Индекс CSI 300, отслеживающий акции компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, в этом году вырос на 19%.
Состояние 600 американских миллиардеров выросло на 560 миллиардов долларов и достигло 4 триллионов. Отмечается, что больше других разбогател глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, чье состояние выросло на 110 миллиардов долларов и достигло почти 137 миллиардов долларов. Предприниматель находится на 3 месте в рейтинге Forbes.
Французские миллиардеры добились третьего по величине совокупного прироста капитала в 2020 году. Состояние 40 миллиардеров выросло на 95 миллиардов долларов, до 500 миллиардов. Forbes отмечает, что больше половины прироста обеспечили президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и совладелица L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс.
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