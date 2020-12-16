Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/sostoyanie-1589568699.html
Forbes рассказал, как выросло состояние богатейших людей мира за 2020 год
Forbes рассказал, как выросло состояние богатейших людей мира за 2020 год
Миллиардеры мира за прошедший 2020 года в совокупности разбогатели на 1,9 триллиона долларов, подсчитал журнал Forbes. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:01
2020-12-16T19:01
илон маск
l'oreal
tesla motors
lvmh
бернар арно
forbes
spacex
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225670_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9e31dac279de8b0b3f848ad9e96337d1.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Миллиардеры мира за прошедший 2020 года в совокупности разбогатели на 1,9 триллиона долларов, подсчитал журнал Forbes.По состоянию на 11 декабря, капитал богатейших людей мира оценивался в 11,4 триллиона долларов, что на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец прошлого года.Согласно подсчетам журнала, быстрее других росло совокупное состояние 400 китайских миллиардеров. Оно увеличилось за год на 60%, или 750 миллиардов долларов и составляет 2 триллиона долларов. Индекс CSI 300, отслеживающий акции компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, в этом году вырос на 19%.Состояние 600 американских миллиардеров выросло на 560 миллиардов долларов и достигло 4 триллионов. Отмечается, что больше других разбогател глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, чье состояние выросло на 110 миллиардов долларов и достигло почти 137 миллиардов долларов. Предприниматель находится на 3 месте в рейтинге Forbes.Французские миллиардеры добились третьего по величине совокупного прироста капитала в 2020 году. Состояние 40 миллиардеров выросло на 95 миллиардов долларов, до 500 миллиардов. Forbes отмечает, что больше половины прироста обеспечили президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и совладелица L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс.
https://ria.ru/20201127/zarplata-1586563325.html
https://ria.ru/20201124/rabotodatel-1586020126.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225670_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1d3c1105bd144d180912127e61cec290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, l'oreal, tesla motors, lvmh, бернар арно, forbes, spacex, в мире

Forbes рассказал, как выросло состояние богатейших людей мира за 2020 год

19:01 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Миллиардеры мира за прошедший 2020 года в совокупности разбогатели на 1,9 триллиона долларов, подсчитал журнал Forbes.
По состоянию на 11 декабря, капитал богатейших людей мира оценивался в 11,4 триллиона долларов, что на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец прошлого года.
"Это был год изоляции, вызванной пандемией, политических потрясений и, особенно для самых богатых людей планеты, невероятного роста богатства. По оценкам Forbes, в условиях стремительного роста основных фондовых рынков более 2200 миллиардеров в мире в совокупности стали богаче на 1,9 триллиона долларов в 2020 году", - говорится в сообщении.
Согласно подсчетам журнала, быстрее других росло совокупное состояние 400 китайских миллиардеров. Оно увеличилось за год на 60%, или 750 миллиардов долларов и составляет 2 триллиона долларов. Индекс CSI 300, отслеживающий акции компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, в этом году вырос на 19%.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 10:26
Forbes заявил о падении зарплат топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли
Состояние 600 американских миллиардеров выросло на 560 миллиардов долларов и достигло 4 триллионов. Отмечается, что больше других разбогател глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, чье состояние выросло на 110 миллиардов долларов и достигло почти 137 миллиардов долларов. Предприниматель находится на 3 месте в рейтинге Forbes.
Французские миллиардеры добились третьего по величине совокупного прироста капитала в 2020 году. Состояние 40 миллиардеров выросло на 95 миллиардов долларов, до 500 миллиардов. Forbes отмечает, что больше половины прироста обеспечили президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и совладелица L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 08:59
Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
 
Илон МаскL'OrealTesla motorsLVMHБернар АрноForbesSpaceXВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
08:25CNN: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Лента новостейМолния