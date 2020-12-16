https://ria.ru/20201216/sostoyanie-1589568699.html

Forbes рассказал, как выросло состояние богатейших людей мира за 2020 год

Forbes рассказал, как выросло состояние богатейших людей мира за 2020 год

Миллиардеры мира за прошедший 2020 года в совокупности разбогатели на 1,9 триллиона долларов, подсчитал журнал Forbes. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:01

2020-12-16T19:01

2020-12-16T19:01

илон маск

l'oreal

tesla motors

lvmh

бернар арно

forbes

spacex

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Миллиардеры мира за прошедший 2020 года в совокупности разбогатели на 1,9 триллиона долларов, подсчитал журнал Forbes.По состоянию на 11 декабря, капитал богатейших людей мира оценивался в 11,4 триллиона долларов, что на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец прошлого года.Согласно подсчетам журнала, быстрее других росло совокупное состояние 400 китайских миллиардеров. Оно увеличилось за год на 60%, или 750 миллиардов долларов и составляет 2 триллиона долларов. Индекс CSI 300, отслеживающий акции компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, в этом году вырос на 19%.Состояние 600 американских миллиардеров выросло на 560 миллиардов долларов и достигло 4 триллионов. Отмечается, что больше других разбогател глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, чье состояние выросло на 110 миллиардов долларов и достигло почти 137 миллиардов долларов. Предприниматель находится на 3 месте в рейтинге Forbes.Французские миллиардеры добились третьего по величине совокупного прироста капитала в 2020 году. Состояние 40 миллиардеров выросло на 95 миллиардов долларов, до 500 миллиардов. Forbes отмечает, что больше половины прироста обеспечили президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и совладелица L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс.

https://ria.ru/20201127/zarplata-1586563325.html

https://ria.ru/20201124/rabotodatel-1586020126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, l'oreal, tesla motors, lvmh, бернар арно, forbes, spacex, в мире