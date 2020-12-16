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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20201216/sostav-1589267590.html
"Правда тела". Зачем знать состав своего тела
"Правда тела". Зачем знать состав своего тела
Два человека одного роста и веса: но у одного ожирение I степени, а у другого - ни одного лишнего грамма жира. Стройная на вид женщина - но мышц почти нет, одни кости и жир. Почему вес и объем талии - лукавые показатели, и какие точные признаки того, что пора худеть? Можно ли накачать мышцы после 40 лет? И существует ли “тяжелая кость”?
2020-12-16T12:00
2020-12-16T12:00
правда тела
зухра павлова
подкаст
павел дуров
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"Правда тела". Зачем знать состав своего тела
Два человека одного роста и веса: но у одного ожирение I степени, а у другого - ни одного лишнего грамма жира. Стройная на вид женщина - но мышц почти нет, одни кости и жир. Почему вес и объем талии - лукавые показатели, и какие точные признаки того, что пора худеть? Можно ли накачать мышцы после 40 лет? И существует ли “тяжелая кость”?
Почему саркопения (потеря мышечной массы) теперь поражает не только пожилых? И почему вредны рекомендации Павла Дурова о том, как сохранить молодость? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова” , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.02:45 Почему индекс массы тела - лукавая вещь04:25 “В Америке верхняя граница - 102, у нас - 94”. Как различаются нормы объема талии в разных странах ( у японцев вообще все иначе)05:20 “Стройная женщина, окружность талии великолепная, но делаем биоимпедансный анализ - и можем обнаружить нарушенный состав тела”05:55 Что такое саркопения и почему она сейчас распространена06:57 Как работает биоимпеданс, который используют даже на МКС07:52 Работают ли “умные весы”10:21 Как помогает замер биомпеданса, если вы тренируетесь, но “вес стоит”12:50 “У меня тяжелая кость” - это правда?14:25 Как меняется образование мышечной массы после 40 лет16:40 Что делать, когда не можешь употреблять животный белок (например, в пост)17:54 “Всепрощающее тело молодости”: насколько верны рекомендации Павла ДуроваПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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аудио, зухра павлова, подкаст, павел дуров

"Правда тела". Зачем знать состав своего тела

12:00 16.12.2020
 
Правда тела
"Правда тела". Зачем знать состав своего тела
12:00
Читать ria.ru в
Два человека одного роста и веса: но у одного ожирение I степени, а у другого - ни одного лишнего грамма жира. Стройная на вид женщина - но мышц почти нет, одни кости и жир. Почему вес и объем талии - лукавые показатели, и какие точные признаки того, что пора худеть? Можно ли накачать мышцы после 40 лет? И существует ли “тяжелая кость”?
Почему саркопения (потеря мышечной массы) теперь поражает не только пожилых? И почему вредны рекомендации Павла Дурова о том, как сохранить молодость? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова” , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
02:45 Почему индекс массы тела - лукавая вещь
04:25 “В Америке верхняя граница - 102, у нас - 94”. Как различаются нормы объема талии в разных странах ( у японцев вообще все иначе)
05:20 “Стройная женщина, окружность талии великолепная, но делаем биоимпедансный анализ - и можем обнаружить нарушенный состав тела”
05:55 Что такое саркопения и почему она сейчас распространена
06:57 Как работает биоимпеданс, который используют даже на МКС
07:52 Работают ли “умные весы”
10:21 Как помогает замер биомпеданса, если вы тренируетесь, но “вес стоит”
12:50 “У меня тяжелая кость” - это правда?
14:25 Как меняется образование мышечной массы после 40 лет
16:40 Что делать, когда не можешь употреблять животный белок (например, в пост)
17:54 “Всепрощающее тело молодости”: насколько верны рекомендации Павла Дурова
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Светланы Виноградовой
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
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Правда телаЗухра ПавловаПодкастПавел Дуров
 
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