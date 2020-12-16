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Спасатели предупредили о снеге и гололедице в Москве

Спасатели предупредили о снеге и гололедице в Москве

Снег и гололедица ожидаются в Москве с вечера среды до утра четверга, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:25

2020-12-16T13:25

2020-12-16T13:25

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Снег и гололедица ожидаются в Москве с вечера среды до утра четверга, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет: в период с 21.00 16 декабря до 10 часов утра 17 декабря в Москве местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям не разгоняться и держать дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам же рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество