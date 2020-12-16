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Совфед одобрил закон о федеральной территории "Сириус"
Совфед одобрил закон о федеральной территории "Сириус"
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о федеральной территории "Сириус". РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:27
2020-12-16T11:27
совет федерации рф
павел крашенинников
краснодарский край
политика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о федеральной территории "Сириус".Документ был подготовлен в развитие поправок в Конституцию сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.Согласно закону, федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.Полномочия председателя Совета - органа публичной власти территории - могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.Совет федеральной территории "Сириус" будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, из которых девять избираются в соответствии с законодательством РФ о выборах, трое назначаются президентом, трое правительством, один губернатором Краснодарского края.Девять членов Совета "Сириуса" будут избирать по одномандатным и многомандатным округам, участвовать в выборах смогут граждане от 21 года. Выборы членов Совета первого созыва должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года, а схема избирательных округов должна быть утверждена не позднее 15 мая 2021 года. Кандидаты в члены Совета "Сириуса" могут быть выдвинуты партиями или идти на выборы как самовыдвиженцы. Решение о выдвижении кандидата по одномандатным или многомандатным избирательным округам принимается съездом партии в течение 25 дней со дня опубликования решения о назначении выборов.Закон предусматривает, что государственный и муниципальный контроль в "Сириусе" будет осуществляться в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ.Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории правительство РФ по согласованию с ее органами власти утверждает программу развития. Также кабмин сможет субсидировать ставки по кредитам на создание инфраструктуры "Сириуса", а на товары, необходимые для научно-технологической деятельности, будет возможным устанавливать субсидирование на уплату НДС.Предполагается, что территория "Сириус" будет иметь свое собственное СМИ для публикации нормативно-правовых актов.Искусственно созданные земельные участки в примыкающих к федеральной территории "Сириус" морских водах или территориальном море РФ будут входить в ее состав, а власти территории будут вправе определить особенности создания таких участков на примыкающих к территории внутренних морских водах и в территориальном море РФ.Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал во вторник закон и рекомендовал палате одобрить его в среду.
https://ria.ru/20201118/sirius-1585183102.html
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совет федерации рф, павел крашенинников, краснодарский край, политика

Совфед одобрил закон о федеральной территории "Сириус"

11:27 16.12.2020
 
© Фото : Совет Федерации РФЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о федеральной территории "Сириус".
Документ был подготовлен в развитие поправок в Конституцию сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.
Согласно закону, федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.
Полномочия председателя Совета - органа публичной власти территории - могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Крашенинников рассказал о законопроекте о территории "Сириус"
Совет федеральной территории "Сириус" будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, из которых девять избираются в соответствии с законодательством РФ о выборах, трое назначаются президентом, трое правительством, один губернатором Краснодарского края.
Девять членов Совета "Сириуса" будут избирать по одномандатным и многомандатным округам, участвовать в выборах смогут граждане от 21 года. Выборы членов Совета первого созыва должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года, а схема избирательных округов должна быть утверждена не позднее 15 мая 2021 года. Кандидаты в члены Совета "Сириуса" могут быть выдвинуты партиями или идти на выборы как самовыдвиженцы. Решение о выдвижении кандидата по одномандатным или многомандатным избирательным округам принимается съездом партии в течение 25 дней со дня опубликования решения о назначении выборов.
Закон предусматривает, что государственный и муниципальный контроль в "Сириусе" будет осуществляться в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ.
Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории правительство РФ по согласованию с ее органами власти утверждает программу развития. Также кабмин сможет субсидировать ставки по кредитам на создание инфраструктуры "Сириуса", а на товары, необходимые для научно-технологической деятельности, будет возможным устанавливать субсидирование на уплату НДС.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Клишас рассказал, как будут устроены органы власти территории "Сириус"
Предполагается, что территория "Сириус" будет иметь свое собственное СМИ для публикации нормативно-правовых актов.
Искусственно созданные земельные участки в примыкающих к федеральной территории "Сириус" морских водах или территориальном море РФ будут входить в ее состав, а власти территории будут вправе определить особенности создания таких участков на примыкающих к территории внутренних морских водах и в территориальном море РФ.
Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал во вторник закон и рекомендовал палате одобрить его в среду.
 
Совет Федерации РФПавел КрашенинниковКраснодарский крайПолитика
 
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