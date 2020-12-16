https://ria.ru/20201216/shkola-1589431922.html
В Петербурге не будут продлевать зимние каникулы в школах
В Петербурге не будут продлевать зимние каникулы в школах
Зимние каникулы в школах Санкт-Петербурга не планируется продлевать, сообщает городской комитет по образованию. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:29
2020-12-16T09:29
2020-12-16T09:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Зимние каникулы в школах Санкт-Петербурга не планируется продлевать, сообщает городской комитет по образованию.По данным комитета, в социальных сетях распространялась недостоверная информация о якобы принятом решении о продлении в Петербурге зимних каникул.Комитет по образованию просит жителей Петербурга пользоваться проверенными источниками информации.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/peterburg-1589116779.html
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