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В Петербурге не будут продлевать зимние каникулы в школах
В Петербурге не будут продлевать зимние каникулы в школах
Зимние каникулы в школах Санкт-Петербурга не планируется продлевать, сообщает городской комитет по образованию. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Зимние каникулы в школах Санкт-Петербурга не планируется продлевать, сообщает городской комитет по образованию.По данным комитета, в социальных сетях распространялась недостоверная информация о якобы принятом решении о продлении в Петербурге зимних каникул.Комитет по образованию просит жителей Петербурга пользоваться проверенными источниками информации.
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В Петербурге не будут продлевать зимние каникулы в школах

09:29 16.12.2020 (обновлено: 09:30 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Зимние каникулы в школах Санкт-Петербурга не планируется продлевать, сообщает городской комитет по образованию.
По данным комитета, в социальных сетях распространялась недостоверная информация о якобы принятом решении о продлении в Петербурге зимних каникул.
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"Комитет по образованию напоминает, что зимние каникулы начнутся 28 декабря и закончатся 10 января. Занятия в петербургских школах возобновятся после окончания каникул - 11 января", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Комитет по образованию просит жителей Петербурга пользоваться проверенными источниками информации.
 
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