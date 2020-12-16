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Совфед одобрил закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Совфед одобрил закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Совет Федерации одобрил новый закон о порядке формирования верхней палаты парламента, согласно которому президент России по истечении полномочий получает право... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:03
2020-12-16T13:55
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил новый закон о порядке формирования верхней палаты парламента, согласно которому президент России по истечении полномочий получает право стать сенатором и может претендовать на пожизненную квоту.Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации" стал президент Владимир Путин. Документ подготовлен в рамках реализации поправок к Конституции. Как следует из закона, бывший президент приобретает статус сенатора с момента подачи заявления в Совет Федерации. На это у него есть три месяца со дня прекращения полномочий. А если полномочия истекли до принятия закона, то заявление можно подать в любое время.Закон также позволяет действующему президенту назначать сенаторов. Их должно быть не больше 30, причем лишь семеро могут быть назначены пожизненно (остальные — на шесть лет). На пожизненное членство могут претендовать только граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.Кроме того, закон уточняет требования к кандидатам в сенаторы: это должен быть гражданин России старше 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в стране и не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или какого-либо другого документа, подтверждающего его право на постоянное проживание за рубежом.Закон также дополняет исключения из ценза оседлости для кандидатов в сенаторы от региона. Согласно этому положению, чтобы стать кандидатом, нужно прожить в регионе пять лет непосредственно перед выдвижением либо 20 лет в совокупности. Сейчас это требование не распространяется на тех, кто имеет военное звание высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин. Новый закон предусматривает такое же исключение для федеральных госслужащих, имеющих классный чин, соответствующий званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии или адмирала флота (например, классный чин действительного государственного советника России первого класса). Кроме того, ценз оседлости не применяется к проходившим службу в войсках Нацгвардии на территории региона в течение пяти лет.Помимо этого, расширяется перечень лиц, которых могут назначать сенаторами главы регионов — если до сих пор им мог стать только депутат Госдумы, избранный от этого региона по партийному списку, то теперь перечень дополняется депутатом, избранным и по одномандатному округу.Закон также расширяет ограничения для назначения сенатором: если в действующей редакции кандидат должен не иметь судимостей за тяжкие или особо тяжкие преступления, то в новой этот перечень дополняется преступлениями средней тяжести. Устанавливается и срок, который должен пройти после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 — за тяжкие и пять лет — за преступления средней тяжести.
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совет федерации рф, политика

Совфед одобрил закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

11:03 16.12.2020 (обновлено: 13:55 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил новый закон о порядке формирования верхней палаты парламента, согласно которому президент России по истечении полномочий получает право стать сенатором и может претендовать на пожизненную квоту.
Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации" стал президент Владимир Путин. Документ подготовлен в рамках реализации поправок к Конституции.
Как следует из закона, бывший президент приобретает статус сенатора с момента подачи заявления в Совет Федерации. На это у него есть три месяца со дня прекращения полномочий. А если полномочия истекли до принятия закона, то заявление можно подать в любое время.
Закон также позволяет действующему президенту назначать сенаторов. Их должно быть не больше 30, причем лишь семеро могут быть назначены пожизненно (остальные — на шесть лет).
На пожизненное членство могут претендовать только граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
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Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Кроме того, закон уточняет требования к кандидатам в сенаторы: это должен быть гражданин России старше 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в стране и не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или какого-либо другого документа, подтверждающего его право на постоянное проживание за рубежом.
Закон также дополняет исключения из ценза оседлости для кандидатов в сенаторы от региона. Согласно этому положению, чтобы стать кандидатом, нужно прожить в регионе пять лет непосредственно перед выдвижением либо 20 лет в совокупности. Сейчас это требование не распространяется на тех, кто имеет военное звание высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин. Новый закон предусматривает такое же исключение для федеральных госслужащих, имеющих классный чин, соответствующий званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии или адмирала флота (например, классный чин действительного государственного советника России первого класса). Кроме того, ценз оседлости не применяется к проходившим службу в войсках Нацгвардии на территории региона в течение пяти лет.
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Матвиенко оценила идею "пожизненного" сенаторства
Помимо этого, расширяется перечень лиц, которых могут назначать сенаторами главы регионов — если до сих пор им мог стать только депутат Госдумы, избранный от этого региона по партийному списку, то теперь перечень дополняется депутатом, избранным и по одномандатному округу.
Закон также расширяет ограничения для назначения сенатором: если в действующей редакции кандидат должен не иметь судимостей за тяжкие или особо тяжкие преступления, то в новой этот перечень дополняется преступлениями средней тяжести. Устанавливается и срок, который должен пройти после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 — за тяжкие и пять лет — за преступления средней тяжести.
Обновленный Совфед: что изменит президентский законопроект - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
11:20Инфографика
Обновленный Совфед: что изменит президентский законопроект
 
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