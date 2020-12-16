Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости, Мария Табак. Жители Великобритании смогут отпраздновать Рождество со своими близкими, власти четырех регионов решили не отменять обещанное ослабление введенных из-за коронавируса правил, объявил в среду в парламенте премьер-министр страны Борис Джонсон.
Объявляя в начале декабря о трехуровневой системе ограничений, которая сменила национальный локдаун, Джонсон пообещал с 23 по 27 декабря ослабить правила, разрешить трем семьям собираться дома вместе и свободно перемещаться по стране. Однако на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, особенно заметного в Лондоне, мэр британской столицы, а также два влиятельных медицинских журнала и ряд представителей научных и медицинских кругов призвали правительство отменить ослабление ограничений, способное привести к новой вспышке COVID-19.
"Он хочет отменить планы людей, отменить Рождество, вот что он хочет, - заявил Джонсон в ответ на аналогичный призыв лидера лейбористов Кира Стармера. - Я могу сказать, что сегодня утром была единогласно достигнута договоренность внутри правительства, среди властей регионов, среди партий, в том числе и вашей, что мы должны реализовать планы, потому что мы не хотим криминализировать давно сформированные планы людей. Но мы считаем, что люди должны в этот сложный момент проявить большую личную ответственность, особенно, когда они контактируют с пожилыми родственниками", - сказал Джонсон.
Первые министры Уэльса и Шотландии Марк Дрейкфорд и Никола Стерджен также посоветовали жителям регионов соблюдать максимальную осторожность. Стерджен даже призвала по возможности встречаться с другими семьями не пять дней, а один, и, если это позволяют обстоятельства, не оставаться ночевать в гостях. Дрейкфорд заявил, что праздновать Рождество в Уэльсе смогут вместе не три семьи, а две, и что вообще "маленькое Рождество - это более безопасное Рождество". Также валлийцев ждет ужесточение коронавирусных правил сразу после Рождества.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.