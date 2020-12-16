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Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
Жители Великобритании смогут отпраздновать Рождество со своими близкими, власти четырех регионов решили не отменять обещанное ослабление введенных из-за... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:45
2020-12-16T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шотландия
уэльс
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости, Мария Табак. Жители Великобритании смогут отпраздновать Рождество со своими близкими, власти четырех регионов решили не отменять обещанное ослабление введенных из-за коронавируса правил, объявил в среду в парламенте премьер-министр страны Борис Джонсон.Объявляя в начале декабря о трехуровневой системе ограничений, которая сменила национальный локдаун, Джонсон пообещал с 23 по 27 декабря ослабить правила, разрешить трем семьям собираться дома вместе и свободно перемещаться по стране. Однако на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, особенно заметного в Лондоне, мэр британской столицы, а также два влиятельных медицинских журнала и ряд представителей научных и медицинских кругов призвали правительство отменить ослабление ограничений, способное привести к новой вспышке COVID-19."Он хочет отменить планы людей, отменить Рождество, вот что он хочет, - заявил Джонсон в ответ на аналогичный призыв лидера лейбористов Кира Стармера. - Я могу сказать, что сегодня утром была единогласно достигнута договоренность внутри правительства, среди властей регионов, среди партий, в том числе и вашей, что мы должны реализовать планы, потому что мы не хотим криминализировать давно сформированные планы людей. Но мы считаем, что люди должны в этот сложный момент проявить большую личную ответственность, особенно, когда они контактируют с пожилыми родственниками", - сказал Джонсон.Первые министры Уэльса и Шотландии Марк Дрейкфорд и Никола Стерджен также посоветовали жителям регионов соблюдать максимальную осторожность. Стерджен даже призвала по возможности встречаться с другими семьями не пять дней, а один, и, если это позволяют обстоятельства, не оставаться ночевать в гостях. Дрейкфорд заявил, что праздновать Рождество в Уэльсе смогут вместе не три семьи, а две, и что вообще "маленькое Рождество - это более безопасное Рождество". Также валлийцев ждет ужесточение коронавирусных правил сразу после Рождества.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, шотландия, уэльс, великобритания, в мире

Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими

16:45 16.12.2020
 
© REUTERS / Henry NichollsПрохожие на улице Лондона
Прохожие на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© REUTERS / Henry Nicholls
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ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости, Мария Табак. Жители Великобритании смогут отпраздновать Рождество со своими близкими, власти четырех регионов решили не отменять обещанное ослабление введенных из-за коронавируса правил, объявил в среду в парламенте премьер-министр страны Борис Джонсон.
Объявляя в начале декабря о трехуровневой системе ограничений, которая сменила национальный локдаун, Джонсон пообещал с 23 по 27 декабря ослабить правила, разрешить трем семьям собираться дома вместе и свободно перемещаться по стране. Однако на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, особенно заметного в Лондоне, мэр британской столицы, а также два влиятельных медицинских журнала и ряд представителей научных и медицинских кругов призвали правительство отменить ослабление ограничений, способное привести к новой вспышке COVID-19.
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"Он хочет отменить планы людей, отменить Рождество, вот что он хочет, - заявил Джонсон в ответ на аналогичный призыв лидера лейбористов Кира Стармера. - Я могу сказать, что сегодня утром была единогласно достигнута договоренность внутри правительства, среди властей регионов, среди партий, в том числе и вашей, что мы должны реализовать планы, потому что мы не хотим криминализировать давно сформированные планы людей. Но мы считаем, что люди должны в этот сложный момент проявить большую личную ответственность, особенно, когда они контактируют с пожилыми родственниками", - сказал Джонсон.
Первые министры Уэльса и Шотландии Марк Дрейкфорд и Никола Стерджен также посоветовали жителям регионов соблюдать максимальную осторожность. Стерджен даже призвала по возможности встречаться с другими семьями не пять дней, а один, и, если это позволяют обстоятельства, не оставаться ночевать в гостях. Дрейкфорд заявил, что праздновать Рождество в Уэльсе смогут вместе не три семьи, а две, и что вообще "маленькое Рождество - это более безопасное Рождество". Также валлийцев ждет ужесточение коронавирусных правил сразу после Рождества.
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