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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Позиции старшего PHP-разработчика, анестезиолога-реаниматолога и барбера стали самыми высокооплачиваемыми в Москве, показал декабрьский рейтинг Работа.ру,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:08
2020-12-16T09:07
кем стать
навигатор абитуриента
москва
работа
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Позиции старшего PHP-разработчика, анестезиолога-реаниматолога и барбера стали самыми высокооплачиваемыми в Москве, показал декабрьский рейтинг Работа.ру, который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно рейтингу, зарплату до 200 тысяч рублей готовы предложить врачу анестезиологу-реаниматологу. От него требуется умение оказывать экстренную помощь, проводить интенсивную терапию и реанимацию, мониторинг и анализ витальных функций организма. Соискателю предстоит работать в "красной зоне" с больными COVID-19.Традиционно высокую зарплату готовы предложить и в IT-сфере. Старшему PHP-разработчику готовы платить до 300 тысяч рублей в компании, которая развивает партнерскую юридическую сеть. Сотруднику предстоит разрабатывать и внедрять глобальные инфраструктурные сервисы, настраивать и оптимизировать процессы сборки обновлений. Опыт работы кандидата должен быть не менее 3 лет.Digital-маркетолог может получить зарплату от 130 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься медиапланированием, запуском и ведением кампаний в "Яндекс.Директ", Google AdWords и соцсетях. Сотруднику также надо будет налаживать отношения с партнерами и работать с веб-аналитикой. От соискателя ожидают опыт запуска рекламной кампании на различных платформах не менее 2 лет.Высокая оплата труда доступна и в сфере красоты и здоровья. В мужской салон ищут опытного барбера. В зависимости от количества смен он может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей. Кандидат должен выполнять качественные мужские стрижки, владеть различными техниками бритья. От сотрудника ждут любви к чистоте и пунктуальность.Зарплату от 180 тысяч рублей в месяц готовы платить ипотечному брокеру. В его обязанности входят консультирование и продажа услуг компании, общение с клиентами без холодных звонков, переговоры, оформление и подписание документов. Швея с опытом работы от 3 лет может претендовать на зарплату до 120 тысяч рублей. Ей предстоит заниматься пошивом модной спортивной одежды: толстовок, футболок и поло. При необходимости работодатель предоставит сотруднику жилье.
https://na.ria.ru/20201210/rabota-1588540008.html
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60
кем стать, навигатор абитуриента, москва, работа, общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

08:08 16.12.2020 (обновлено: 09:07 16.12.2020)
 
© Fotolia / Production PerigСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Fotolia / Production Perig
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Позиции старшего PHP-разработчика, анестезиолога-реаниматолога и барбера стали самыми высокооплачиваемыми в Москве, показал декабрьский рейтинг Работа.ру, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно рейтингу, зарплату до 200 тысяч рублей готовы предложить врачу анестезиологу-реаниматологу. От него требуется умение оказывать экстренную помощь, проводить интенсивную терапию и реанимацию, мониторинг и анализ витальных функций организма. Соискателю предстоит работать в "красной зоне" с больными COVID-19.
Молодой человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 09:24
Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами в декабре
Традиционно высокую зарплату готовы предложить и в IT-сфере. Старшему PHP-разработчику готовы платить до 300 тысяч рублей в компании, которая развивает партнерскую юридическую сеть. Сотруднику предстоит разрабатывать и внедрять глобальные инфраструктурные сервисы, настраивать и оптимизировать процессы сборки обновлений. Опыт работы кандидата должен быть не менее 3 лет.
Digital-маркетолог может получить зарплату от 130 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься медиапланированием, запуском и ведением кампаний в "Яндекс.Директ", Google AdWords и соцсетях. Сотруднику также надо будет налаживать отношения с партнерами и работать с веб-аналитикой. От соискателя ожидают опыт запуска рекламной кампании на различных платформах не менее 2 лет.
Вид на жилые дома в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 08:57
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Высокая оплата труда доступна и в сфере красоты и здоровья. В мужской салон ищут опытного барбера. В зависимости от количества смен он может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей. Кандидат должен выполнять качественные мужские стрижки, владеть различными техниками бритья. От сотрудника ждут любви к чистоте и пунктуальность.
Зарплату от 180 тысяч рублей в месяц готовы платить ипотечному брокеру. В его обязанности входят консультирование и продажа услуг компании, общение с клиентами без холодных звонков, переговоры, оформление и подписание документов. Швея с опытом работы от 3 лет может претендовать на зарплату до 120 тысяч рублей. Ей предстоит заниматься пошивом модной спортивной одежды: толстовок, футболок и поло. При необходимости работодатель предоставит сотруднику жилье.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 15:16
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
 
Кем статьНавигатор абитуриентаМоскваРаботаОбщество
 
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