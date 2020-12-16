https://ria.ru/20201216/rabota-1589424858.html

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Позиции старшего PHP-разработчика, анестезиолога-реаниматолога и барбера стали самыми высокооплачиваемыми в Москве, показал декабрьский рейтинг Работа.ру,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:08

2020-12-16T08:08

2020-12-16T09:07

кем стать

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москва

работа

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Позиции старшего PHP-разработчика, анестезиолога-реаниматолога и барбера стали самыми высокооплачиваемыми в Москве, показал декабрьский рейтинг Работа.ру, который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно рейтингу, зарплату до 200 тысяч рублей готовы предложить врачу анестезиологу-реаниматологу. От него требуется умение оказывать экстренную помощь, проводить интенсивную терапию и реанимацию, мониторинг и анализ витальных функций организма. Соискателю предстоит работать в "красной зоне" с больными COVID-19.Традиционно высокую зарплату готовы предложить и в IT-сфере. Старшему PHP-разработчику готовы платить до 300 тысяч рублей в компании, которая развивает партнерскую юридическую сеть. Сотруднику предстоит разрабатывать и внедрять глобальные инфраструктурные сервисы, настраивать и оптимизировать процессы сборки обновлений. Опыт работы кандидата должен быть не менее 3 лет.Digital-маркетолог может получить зарплату от 130 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься медиапланированием, запуском и ведением кампаний в "Яндекс.Директ", Google AdWords и соцсетях. Сотруднику также надо будет налаживать отношения с партнерами и работать с веб-аналитикой. От соискателя ожидают опыт запуска рекламной кампании на различных платформах не менее 2 лет.Высокая оплата труда доступна и в сфере красоты и здоровья. В мужской салон ищут опытного барбера. В зависимости от количества смен он может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей. Кандидат должен выполнять качественные мужские стрижки, владеть различными техниками бритья. От сотрудника ждут любви к чистоте и пунктуальность.Зарплату от 180 тысяч рублей в месяц готовы платить ипотечному брокеру. В его обязанности входят консультирование и продажа услуг компании, общение с клиентами без холодных звонков, переговоры, оформление и подписание документов. Швея с опытом работы от 3 лет может претендовать на зарплату до 120 тысяч рублей. Ей предстоит заниматься пошивом модной спортивной одежды: толстовок, футболок и поло. При необходимости работодатель предоставит сотруднику жилье.

https://na.ria.ru/20201210/rabota-1588540008.html

https://ria.ru/20201204/regiony-1587610365.html

https://ria.ru/20200821/zarplata-1576097907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, москва, работа, общество