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Пушков удивился реакции украинского политолога на санкции Москвы
Пушков удивился реакции украинского политолога на санкции Москвы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter позицию украинского политолога Михаила Чаплыги, который поддержал введение Россией персональных санкций против РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:04
2020-12-16T09:33
владимир зеленский
партия "слуга народа"
россия
петр порошенко
михаил мишустин
алексей пушков
москва
twitter
украина
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Пушков удивился реакции украинцев на санкции Москвы против Киева
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter позицию украинского политолога Михаила Чаплыги, который поддержал введение Россией персональных санкций против ряда деятелей партии "Слуга народа".Ранее Чаплыга написал в Facebook, что украинцам давно надо было поступить по примеру Москвы. На его пост обратило внимание издание "Вести.ua".Российское правительство утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины. В первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступило в силу 11 декабря. В сентябре в этот список попал украинский экс-президент Петр Порошенко.
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владимир зеленский, партия "слуга народа", россия, петр порошенко, михаил мишустин, алексей пушков, москва, twitter, украина, в мире

Пушков удивился реакции украинского политолога на санкции Москвы

03:04 16.12.2020 (обновлено: 09:33 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter позицию украинского политолога Михаила Чаплыги, который поддержал введение Россией персональных санкций против ряда деятелей партии "Слуга народа".
Ранее Чаплыга написал в Facebook, что украинцам давно надо было поступить по примеру Москвы. На его пост обратило внимание издание "Вести.ua".

"Интересный поворот: на Украине нашлись журналисты, которые благодарят Москву за санкции против депутатов — "Слуг народа" в Верховной раде. Благодарят, поскольку многие устали от их лжи и неспособности выполнить хоть какие-то обещания Зеленского, провалившего свое президентство", — резюмировал Пушков.

Российское правительство утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины. В первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступило в силу 11 декабря. В сентябре в этот список попал украинский экс-президент Петр Порошенко.
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