Пушков удивился реакции украинского политолога на санкции Москвы
03:04 16.12.2020 (обновлено: 09:33 16.12.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter позицию украинского политолога Михаила Чаплыги, который поддержал введение Россией персональных санкций против ряда деятелей партии "Слуга народа".
Ранее Чаплыга написал в Facebook, что украинцам давно надо было поступить по примеру Москвы. На его пост обратило внимание издание "Вести.ua".
"Интересный поворот: на Украине нашлись журналисты, которые благодарят Москву за санкции против депутатов — "Слуг народа" в Верховной раде. Благодарят, поскольку многие устали от их лжи и неспособности выполнить хоть какие-то обещания Зеленского, провалившего свое президентство", — резюмировал Пушков.
Российское правительство утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины. В первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступило в силу 11 декабря. В сентябре в этот список попал украинский экс-президент Петр Порошенко.