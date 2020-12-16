https://ria.ru/20201216/pushkov-1589417140.html

Пушков удивился реакции украинского политолога на санкции Москвы

Пушков удивился реакции украинского политолога на санкции Москвы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter позицию украинского политолога Михаила Чаплыги, который поддержал введение Россией персональных санкций против РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T03:04

2020-12-16T03:04

2020-12-16T09:33

владимир зеленский

партия "слуга народа"

россия

петр порошенко

михаил мишустин

алексей пушков

москва

twitter

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Пушков удивился реакции украинцев на санкции Москвы против Киева

https://cdn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_9dbf70f326c046b7f89e37d654ff19c7.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter позицию украинского политолога Михаила Чаплыги, который поддержал введение Россией персональных санкций против ряда деятелей партии "Слуга народа".Ранее Чаплыга написал в Facebook, что украинцам давно надо было поступить по примеру Москвы. На его пост обратило внимание издание "Вести.ua".Российское правительство утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины. В первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступило в силу 11 декабря. В сентябре в этот список попал украинский экс-президент Петр Порошенко.

https://ria.ru/20201215/razborki-1589367138.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, партия "слуга народа", россия, петр порошенко, михаил мишустин, алексей пушков, москва, twitter, украина, в мире