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Оппозиционер зачитал письмо для прокуратуры в ходе протеста в Ереване
Оппозиционер зачитал письмо для прокуратуры в ходе протеста в Ереване
Шествие с требованием отставки армянского премьера Никола Пашиняна началось в Ереване, участвующий в акции глава оппозиционной партии "Одна Армения" зачитал... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:07
2020-12-16T18:16
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Шествие с требованием отставки армянского премьера Никола Пашиняна началось в Ереване, участвующий в акции глава оппозиционной партии "Одна Армения" зачитал представителю прокуратуры письмо с рядом вопросов по уголовному делу о злоупотреблении служебными полномочиями, возбужденного в связи с исходом конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сообщил журналистам о письменном ответе прокуратуры Казиняну, в котором говорится о возбуждении уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Ванецян отметил, что прокуратура в письме указывала на злоупотребление или невыполнение некоторыми должностными лицами своих обязанностей, что могло повлиять на исход карабахского конфликта.В среду в Ереване началось очередное шествие оппозиции, участники которого требуют отставки Пашиняна. В ходе акции Казинян зачитал письмо, в котором обратился к прокуратуре с рядом вопросов, в частности, проводятся ли в рамках дела следственные действия и допрошен ли Пашинян.Письмо было передано сотруднику прокуратуры, участники акции заявили, что ждут ответа до 16.00 мск четверга.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Шествие с музыкой и под дождем: новые протесты в Ереване
Протестующие в Ереване идут к Службе нацбезопасности. В столице Армении вечером 16 декабря новые протесты с требованием отставки Пашиняна.
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Оппозиционер зачитал письмо для прокуратуры в ходе протеста в Ереване

18:07 16.12.2020 (обновлено: 18:16 16.12.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции в Ереване
Участники акции протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Шествие с требованием отставки армянского премьера Никола Пашиняна началось в Ереване, участвующий в акции глава оппозиционной партии "Одна Армения" зачитал представителю прокуратуры письмо с рядом вопросов по уголовному делу о злоупотреблении служебными полномочиями, возбужденного в связи с исходом конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сообщил журналистам о письменном ответе прокуратуры Казиняну, в котором говорится о возбуждении уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Ванецян отметил, что прокуратура в письме указывала на злоупотребление или невыполнение некоторыми должностными лицами своих обязанностей, что могло повлиять на исход карабахского конфликта.
В среду в Ереване началось очередное шествие оппозиции, участники которого требуют отставки Пашиняна. В ходе акции Казинян зачитал письмо, в котором обратился к прокуратуре с рядом вопросов, в частности, проводятся ли в рамках дела следственные действия и допрошен ли Пашинян.
Письмо было передано сотруднику прокуратуры, участники акции заявили, что ждут ответа до 16.00 мск четверга.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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