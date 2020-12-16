https://ria.ru/20201216/prigozhin-1589421494.html

"Рано или поздно по башке тресну": Пригожин резко высказался о Шнурове

"Рано или поздно по башке тресну": Пригожин резко высказался о Шнурове

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со StarHit заявил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги певицы РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T06:43

2020-12-16T06:43

2020-12-16T06:43

шоубиз

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

шнур (сергей шнуров)

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"Я его по башке тресну": Пригожин заявил о готовности к расправе над Шнуровым

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со StarHit заявил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги певицы Валерии.Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Музыкант опубликовал стихи, где назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск заграницей. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Пригожин отметил, что больше всего в их конфликте его бесит то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.Продюсер отметил, что выпады Шнурова в адрес профессиональной деятельности певицы абсолютно недопустимы.Также продюсер объяснил, что его устроили бы извинения Шнурова перед Валерией, по его мнению, это был бы "мужской поступок".

https://ria.ru/20201025/valeriya-1581431222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров)