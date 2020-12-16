Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201216/prigozhin-1589421494.html
"Рано или поздно по башке тресну": Пригожин резко высказался о Шнурове
"Рано или поздно по башке тресну": Пригожин резко высказался о Шнурове
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со StarHit заявил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги певицы РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T06:43
2020-12-16T06:43
шоубиз
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
шнур (сергей шнуров)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Я его по башке тресну": Пригожин заявил о готовности к расправе над Шнуровым
https://cdn25.img.ria.ru/images/155190/16/1551901670_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1708f8dd95da5644d77d5f6b24c8d7a0.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со StarHit заявил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги певицы Валерии.Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Музыкант опубликовал стихи, где назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск заграницей. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Пригожин отметил, что больше всего в их конфликте его бесит то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.Продюсер отметил, что выпады Шнурова в адрес профессиональной деятельности певицы абсолютно недопустимы.Также продюсер объяснил, что его устроили бы извинения Шнурова перед Валерией, по его мнению, это был бы "мужской поступок".
https://ria.ru/20201025/valeriya-1581431222.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155190/16/1551901670_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e79afd22afd6567d1d5acb7d605726a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров)

"Рано или поздно по башке тресну": Пригожин резко высказался о Шнурове

06:43 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со StarHit заявил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги певицы Валерии.
Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Музыкант опубликовал стихи, где назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск заграницей. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Пригожин отметил, что больше всего в их конфликте его бесит то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.
"Поскольку мы находимся в публичном пространстве, прийти и в морду дать — сложно, он тут же напишет заявление. Но когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично", — сказал Пригожин.
Продюсер отметил, что выпады Шнурова в адрес профессиональной деятельности певицы абсолютно недопустимы.
"Валерия — признанная Народная артистка. Она давно снискала уважение у народа, а особенно у музыкантов разного калибра. <…> Когда он говорит, "Лера-фанера", хочется назвать некоторые имена и спросить, почему Шнуров этих людей не трогает? Подлизывает певичкам без голоса, которые не поют, а скрипят. Да еще и безвылазно сидят на наркотиках и алкоголе. Это же треш. Тут вопрос профессиональных чувств. Лера очень сильно зла на него", — сказал Пригожин.
Также продюсер объяснил, что его устроили бы извинения Шнурова перед Валерией, по его мнению, это был бы "мужской поступок".
Певица Валерия - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 11:53Шоубиз
Валерия ответила высмеявшему ее Шнурову
 
ШоубизИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:01В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
16:56В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
Лента новостейМолния