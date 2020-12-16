https://ria.ru/20201216/prigozhin-1589421494.html
"Рано или поздно по башке тресну": Пригожин резко высказался о Шнурове
"Рано или поздно по башке тресну": Пригожин резко высказался о Шнурове
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со StarHit заявил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги певицы РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T06:43
2020-12-16T06:43
2020-12-16T06:43
шоубиз
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
шнур (сергей шнуров)
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"Я его по башке тресну": Пригожин заявил о готовности к расправе над Шнуровым
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со StarHit заявил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги певицы Валерии.Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Музыкант опубликовал стихи, где назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск заграницей. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Пригожин отметил, что больше всего в их конфликте его бесит то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.Продюсер отметил, что выпады Шнурова в адрес профессиональной деятельности певицы абсолютно недопустимы.Также продюсер объяснил, что его устроили бы извинения Шнурова перед Валерией, по его мнению, это был бы "мужской поступок".
https://ria.ru/20201025/valeriya-1581431222.html
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иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров)
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Продюсер Иосиф Пригожин
в беседе со StarHit
заявил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги певицы Валерии.
Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Музыкант опубликовал стихи, где назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск заграницей. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Пригожин отметил, что больше всего в их конфликте его бесит то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.
"Поскольку мы находимся в публичном пространстве, прийти и в морду дать — сложно, он тут же напишет заявление. Но когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично", — сказал Пригожин.
Продюсер отметил, что выпады Шнурова в адрес профессиональной деятельности певицы абсолютно недопустимы.
"Валерия
— признанная Народная артистка. Она давно снискала уважение у народа, а особенно у музыкантов разного калибра. <…> Когда он говорит, "Лера-фанера", хочется назвать некоторые имена и спросить, почему Шнуров
этих людей не трогает? Подлизывает певичкам без голоса, которые не поют, а скрипят. Да еще и безвылазно сидят на наркотиках и алкоголе. Это же треш. Тут вопрос профессиональных чувств. Лера очень сильно зла на него", — сказал Пригожин.
Также продюсер объяснил, что его устроили бы извинения Шнурова перед Валерией, по его мнению, это был бы "мужской поступок".