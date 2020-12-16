https://ria.ru/20201216/predlozhenie-1589583443.html
"Феноменальный" поступок мужчины вызвал слезы у пассажиров поезда
"Феноменальный" поступок мужчины вызвал слезы у пассажиров поезда
Житель Ирландии решил необычным способом сделать предложение своей подруге, работающей машинистом поезда. Кадры с места события разместила в Twitter одна из... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:15
2020-12-16T21:15
2020-12-16T22:08
предложение
женщины
поезда
мужчины
ирландия
twitter
соцсети
семья
свадьба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589579124_0:615:1746:1597_1920x0_80_0_0_0ee2e63b1bae3950f2185e832599f616.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Житель Ирландии решил необычным способом сделать предложение своей подруге, работающей машинистом поезда. Кадры с места события разместила в Twitter одна из пассажирок, оказавшихся в это время на платформе."Не думала, что что-то сможет поднять мне настроение после 13-часовой смены, но только что какой-то мужчина сделал предложение своей девушке, управляющей поездом, прямо на платформе", — подписала публикацию женщина.Как следует из видеозаписи, невеста подъехала к станции, на которой находился мужчина с букетом цветов и большими плакатами с текстом предложения. По громкоговорителю для объявлений в этот момент играла музыка.Сама девушка нашла публикацию и поблагодарила автора за запись момента на видео. Других пользователей соцсети восхитил поступок жениха."Это феноменально. Прекрасный момент", — отметил подписчик."Видео сделало мой день. Мои поздравления, парень, ты настоящий романтик!" — похвалил мужчину один из пользователей."Я плачу. Мы все плачем", — признались в комментариях."Поднял всем настроение, это точно", — уверен один из подписчиков."А, вот почему поезда опаздывают", — сыронизировал пользователь.
https://ria.ru/20201020/nevesta-1580685180.html
ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589579124_0:451:1746:1761_1920x0_80_0_0_cad0b3795246f9bcc45ab595de2c956e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
предложение, женщины, поезда, мужчины, ирландия, twitter, соцсети, семья, свадьба, в мире
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Житель Ирландии
решил необычным способом сделать предложение своей подруге, работающей машинистом поезда. Кадры с места события разместила в Twitter одна из пассажирок, оказавшихся в это время на платформе.
"Не думала, что что-то сможет поднять мне настроение после 13-часовой смены, но только что какой-то мужчина сделал предложение своей девушке, управляющей поездом, прямо на платформе", — подписала публикацию женщина.
Как следует из видеозаписи, невеста подъехала к станции, на которой находился мужчина с букетом цветов и большими плакатами с текстом предложения. По громкоговорителю для объявлений в этот момент играла музыка.
Сама девушка нашла публикацию и поблагодарила автора за запись момента на видео. Других пользователей соцсети восхитил поступок жениха.
"Это феноменально. Прекрасный момент", — отметил подписчик.
"Видео сделало мой день. Мои поздравления, парень, ты настоящий романтик!" — похвалил мужчину один из пользователей.
"Я плачу. Мы все плачем", — признались в комментариях.
"Поднял всем настроение, это точно", — уверен один из подписчиков.
"А, вот почему поезда опаздывают", — сыронизировал пользователь.