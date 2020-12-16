https://ria.ru/20201216/predlozhenie-1589583443.html

"Феноменальный" поступок мужчины вызвал слезы у пассажиров поезда

"Феноменальный" поступок мужчины вызвал слезы у пассажиров поезда

Житель Ирландии решил необычным способом сделать предложение своей подруге, работающей машинистом поезда. Кадры с места события разместила в Twitter одна из... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T21:15

2020-12-16T21:15

2020-12-16T22:08

предложение

женщины

поезда

мужчины

ирландия

twitter

соцсети

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свадьба

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Житель Ирландии решил необычным способом сделать предложение своей подруге, работающей машинистом поезда. Кадры с места события разместила в Twitter одна из пассажирок, оказавшихся в это время на платформе."Не думала, что что-то сможет поднять мне настроение после 13-часовой смены, но только что какой-то мужчина сделал предложение своей девушке, управляющей поездом, прямо на платформе", — подписала публикацию женщина.Как следует из видеозаписи, невеста подъехала к станции, на которой находился мужчина с букетом цветов и большими плакатами с текстом предложения. По громкоговорителю для объявлений в этот момент играла музыка.Сама девушка нашла публикацию и поблагодарила автора за запись момента на видео. Других пользователей соцсети восхитил поступок жениха."Это феноменально. Прекрасный момент", — отметил подписчик."Видео сделало мой день. Мои поздравления, парень, ты настоящий романтик!" — похвалил мужчину один из пользователей."Я плачу. Мы все плачем", — признались в комментариях."Поднял всем настроение, это точно", — уверен один из подписчиков."А, вот почему поезда опаздывают", — сыронизировал пользователь.

https://ria.ru/20201020/nevesta-1580685180.html

ирландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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