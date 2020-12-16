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"Феноменальный" поступок мужчины вызвал слезы у пассажиров поезда
"Феноменальный" поступок мужчины вызвал слезы у пассажиров поезда
Житель Ирландии решил необычным способом сделать предложение своей подруге, работающей машинистом поезда. Кадры с места события разместила в Twitter одна из... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:15
2020-12-16T22:08
предложение
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мужчины
ирландия
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семья
свадьба
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Житель Ирландии решил необычным способом сделать предложение своей подруге, работающей машинистом поезда. Кадры с места события разместила в Twitter одна из пассажирок, оказавшихся в это время на платформе."Не думала, что что-то сможет поднять мне настроение после 13-часовой смены, но только что какой-то мужчина сделал предложение своей девушке, управляющей поездом, прямо на платформе", — подписала публикацию женщина.Как следует из видеозаписи, невеста подъехала к станции, на которой находился мужчина с букетом цветов и большими плакатами с текстом предложения. По громкоговорителю для объявлений в этот момент играла музыка.Сама девушка нашла публикацию и поблагодарила автора за запись момента на видео. Других пользователей соцсети восхитил поступок жениха."Это феноменально. Прекрасный момент", — отметил подписчик."Видео сделало мой день. Мои поздравления, парень, ты настоящий романтик!" — похвалил мужчину один из пользователей."Я плачу. Мы все плачем", — признались в комментариях."Поднял всем настроение, это точно", — уверен один из подписчиков."А, вот почему поезда опаздывают", — сыронизировал пользователь.
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предложение, женщины, поезда, мужчины, ирландия, twitter, соцсети, семья, свадьба, в мире

"Феноменальный" поступок мужчины вызвал слезы у пассажиров поезда

21:15 16.12.2020 (обновлено: 22:08 16.12.2020)
 
© Фото : @Clodagh1990/TwitterClodagh Maher делает преложение своей девушке машинисту
Clodagh Maher делает преложение своей девушке машинисту - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : @Clodagh1990/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Житель Ирландии решил необычным способом сделать предложение своей подруге, работающей машинистом поезда. Кадры с места события разместила в Twitter одна из пассажирок, оказавшихся в это время на платформе.
"Не думала, что что-то сможет поднять мне настроение после 13-часовой смены, но только что какой-то мужчина сделал предложение своей девушке, управляющей поездом, прямо на платформе", — подписала публикацию женщина.
Как следует из видеозаписи, невеста подъехала к станции, на которой находился мужчина с букетом цветов и большими плакатами с текстом предложения. По громкоговорителю для объявлений в этот момент играла музыка.
Сама девушка нашла публикацию и поблагодарила автора за запись момента на видео. Других пользователей соцсети восхитил поступок жениха.
"Это феноменально. Прекрасный момент", — отметил подписчик.
"Видео сделало мой день. Мои поздравления, парень, ты настоящий романтик!" — похвалил мужчину один из пользователей.
"Я плачу. Мы все плачем", — признались в комментариях.
"Поднял всем настроение, это точно", — уверен один из подписчиков.
"А, вот почему поезда опаздывают", — сыронизировал пользователь.
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ПредложениеженщиныпоездамужчиныИрландияTwitterСоцсетиСемьяСвадьбаВ мире
 
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