https://ria.ru/20201216/pomosch-1589450859.html

МЧС России направило в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью

МЧС России направило в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью

В Нагорный Карабах по железной дороге направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом порядка 1,2 тысячи тонн, прибытие груза ожидается в ближайшие дни, РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:17

2020-12-16T11:17

2020-12-16T13:13

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

степанакерт

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Нагорный Карабах по железной дороге направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом порядка 1,2 тысячи тонн, прибытие груза ожидается в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что за месяц работы в Нагорном Карабахе группировка МЧС совместно с местными органами власти выявила в 43 населенных пунктах разрушения более 2,6 тысячи объектов, 220 из которых - социально значимые.По данным МЧС, благодаря этому уже удалось восстановить 28 социальных объектов и жилых помещений, еще на 147 объектах работы продолжаются."Для обеспечения безопасности граждан региона работают пиротехники МЧС России. Гуманитарное разминирование в Степанакерте и его окрестностях проведено на площади более 30 гектаров, где обнаружено свыше 2 тысяч взрывоопасных предметов", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20201213/bezhentsy-1589035624.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/turtsiya-1588950730.html

нагорный карабах

степанакерт

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Медпомощь, транспорт и жилье: МЧС месяц работает в Нагорном Карабахе Группировка МЧС России осуществляет гуманитарную миссию в районах Нагорного Карабаха с 16 ноября. За это время сотрудниками ведомства совместно с местными органами власти выявлены и зафиксированы разрушения свыше 2,6 тысяч объектов в 43 населенных пунктах региона, из которых порядка 220 - социально значимых. Оценка пострадавших зданий и сооружений позволила МЧС России оперативно сформировать потребности и направить три гуманитарных конвоя со строительными материалами и предметами первой необходимости. Всего - около 352 тонн. Помимо этого, в Нагорный Карабах из 8 городов России направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн. Прибытие ожидается в ближайшие дни. 2020-12-16T11:17 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт