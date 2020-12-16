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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201216/pomosch-1589450859.html
МЧС России направило в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью
МЧС России направило в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью
В Нагорный Карабах по железной дороге направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом порядка 1,2 тысячи тонн, прибытие груза ожидается в ближайшие дни, РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:17
2020-12-16T13:13
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Нагорный Карабах по железной дороге направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом порядка 1,2 тысячи тонн, прибытие груза ожидается в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что за месяц работы в Нагорном Карабахе группировка МЧС совместно с местными органами власти выявила в 43 населенных пунктах разрушения более 2,6 тысячи объектов, 220 из которых - социально значимые.По данным МЧС, благодаря этому уже удалось восстановить 28 социальных объектов и жилых помещений, еще на 147 объектах работы продолжаются."Для обеспечения безопасности граждан региона работают пиротехники МЧС России. Гуманитарное разминирование в Степанакерте и его окрестностях проведено на площади более 30 гектаров, где обнаружено свыше 2 тысяч взрывоопасных предметов", - резюмирует МЧС РФ.
https://ria.ru/20201213/bezhentsy-1589035624.html
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Медпомощь, транспорт и жилье: МЧС месяц работает в Нагорном Карабахе
Группировка МЧС России осуществляет гуманитарную миссию в районах Нагорного Карабаха с 16 ноября. За это время сотрудниками ведомства совместно с местными органами власти выявлены и зафиксированы разрушения свыше 2,6 тысяч объектов в 43 населенных пунктах региона, из которых порядка 220 - социально значимых. Оценка пострадавших зданий и сооружений позволила МЧС России оперативно сформировать потребности и направить три гуманитарных конвоя со строительными материалами и предметами первой необходимости. Всего - около 352 тонн. Помимо этого, в Нагорный Карабах из 8 городов России направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн. Прибытие ожидается в ближайшие дни.
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нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт

МЧС России направило в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью

11:17 16.12.2020 (обновлено: 13:13 16.12.2020)
 
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Нагорный Карабах по железной дороге направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом порядка 1,2 тысячи тонн, прибытие груза ожидается в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Нагорный Карабах из восьми городов России направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн. Прибытие ожидается в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за месяц работы в Нагорном Карабахе группировка МЧС совместно с местными органами власти выявила в 43 населенных пунктах разрушения более 2,6 тысячи объектов, 220 из которых - социально значимые.
"Оценка пострадавших зданий и сооружений позволила МЧС России оперативно сформировать потребности и направить три гуманитарных конвоя со строительными материалами и предметами первой необходимости. Всего - около 352 тонн", - отмечается в сообщении.
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По данным МЧС, благодаря этому уже удалось восстановить 28 социальных объектов и жилых помещений, еще на 147 объектах работы продолжаются.
"Для обеспечения безопасности граждан региона работают пиротехники МЧС России. Гуманитарное разминирование в Степанакерте и его окрестностях проведено на площади более 30 гектаров, где обнаружено свыше 2 тысяч взрывоопасных предметов", - резюмирует МЧС РФ.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Степанакерт
 
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