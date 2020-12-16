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В Петербурге зафиксировали плато по числу заболевших COVID-19
В Петербурге зафиксировали плато по числу заболевших COVID-19
Петербург вышел на плато по числу заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:17
2020-12-16T19:17
2020-12-16T19:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Петербург вышел на плато по числу заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.По данным оперштаба на 16 декабря, в Санкт-Петербурге выявлено 3758 случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 185 780 случаев заражения COVID-19. Скончались 6529 человек. Выздоровели 105 665 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35 593 человека. Под медицинским наблюдением находится 1782 человека. Из них 15 - в обсерваторе, 1274 - контактные, 493 - на самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург